Правдиво ли видео о том, что ХАМАС поблагодарил Украину за передачу оружия?
В вирусном 12-секундном ролике показано разложенное на полу оружие и боеприпасы, а мужской голос за кадром произносит фразу, предположительно, на арабском языке. Вечером 7 октября с подписью „ХАМАС открыто поблагодарил Украину за продажу им оружия“ видео распространили Telegram-каналы „Прямой эфир“ (885 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас“ (327 000), „Правдивости“ (254 000), „Путин в Telegram“ (240 000) и др. По данным сервиса TGStat, в первые сутки было опубликовано более 600 постов подобного содержания, которые посмотрели не менее 8 млн раз. Сюжет широко освещался в СМИ, заметки о благодарности ХАМАС вышли на сайтах Newsland, „Правда.ру“ „ИноСМИ“, EADaily, „Спутник“ и др. Подавляющее большинство публикаций в качестве источника называют именно видео, якобы опубликованное в ближневосточных Telegram-каналах, однако ссылок на них не приводят.
Закадровый голос в ролике действительно произносит фразу на арабском, которая переводится как „Я благодарю украинские силы за то, что они продали нам это оружие. Мы будем использовать его против вас, наших врагов, мы будем использовать его против Израиля“. При этом в видео отсутствуют детали, которые позволяют идентифицировать место и время съёмки. Невозможно также сказать, используется ли в записи оригинальная аудиодорожка или она была записана отдельно и впоследствии наложена с помощью специальной программы.
Явно указывающие на ХАМАС детали при этом в ролике отсутствуют — в частности, не используется символика группировки, хотя это характерная черта оформления видео на официальном сайте и в Telegram-канале движения. В веб-архиве есть сохранённые версии главной страницы сайта ХАМАС за 7 и 8 октября, и они не содержат сообщений или заявлений об оружии из Украины, поступившем в распоряжение боевиков. В каналах, предположительно связанных с группировкой, в том числе тех, которые ранее изучало „Проверено“, подобного ролика также нет.
Самый ранний из найденных „Проверено“ постов с этим видео появился в Telegram-канале „Свежести“ (720 000 просмотров) 7 октября в 22:44 по московскому времени. В каких-либо популярных ближневосточных источниках, где якобы также разместили ролик, его следов обнаружить не удалось. Поиск по новостям на арабском языке в Google не приносит значимых результатов, а первая (из двух найденных) публикация с этим видео и подписью на арабском в Telegram была выложена в канале ألكسندر نازاروف („Александр Назаров“, 6600 просмотров) 7 октября в 22:47 по московскому времени. Ролик сопровождал почти дословный перевод текста из „Свежестей“, опубликовавших свой пост тремя минутами ранее. Судя по результатам проведённого мониторинга соцсетей, впервые видео было размещено именно в русскоязычном сегменте Telegram.
По просьбе „Проверено“ ролик изучил военный эксперт Илья Абишев. По его словам, на видео запечатлены автомат М-4, пулемёты типов М2 и М240, предположительно, штурмовая винтовка BREN 2 и тубус от противотанкового комплекса Javelin. Солидарен с Абишевым и опрошенный грузинским фактчекинговым проектом „Детектор мифов“ специалист по вооружению Гига Инашвили — он, однако, предполагает, что в кадре может быть тубус не от Javelin, а от комплекса NLAW.
Такое оружие действительно поставлялось в Украину союзниками после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Однако эксперты, с которыми поговорили фактчекеры проекта Les Observateurs телеканала France 24, отмечают, что часть показанного оружия (противотанковые комплексы и пулемёт M240) никогда не была замечена в руках боевиков ХАМАС. За три недели, прошедшие с появления этого ролика, ни в израильских, ни в палестинских, ни в каких-либо других официальных источниках или авторитетных СМИ не появилось свидетельств использования М240, Javelin или NLAW членами группировки.
Тем не менее российские официальные лица и провластные спикеры утверждают обратное. Об украинском оружии у ХАМАС за несколько часов до публикации проверяемого ролика писал в своём Telegram-канале и говорил в интервью „Аргументам и фактам“ Евгений Сатановский — востоковед и в недавнем прошлом постоянный участник ток-шоу на государственных телеканалах. О том же заявлял и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Никаких доказательств при этом не приводится, хотя заявления и вызывают ответную реакцию от украинских официальных лиц. Так, 9 октября Главное управление разведки министерства обороны Украины на своей странице в Facebook написало, что российские власти в рамках кампании по дискредитации Киева передали ХАМАС трофейное оружие из Украины (в этом случае никаких подтверждений в публикации также нет). Уже 10 октября в „Комсомольской правде“ это расценили как признание Киевом наличия украинского оружия у ХАМАС.
Это далеко не единственная из бездоказательных историй о контрабандном оружии из Украины, использующемся против Израиля.
Аналогичное проверяемому утверждение, но уже без прикреплённого видео в качестве подтверждения, распространилось 7 октября и на английском языке. Фактчекеры Lead Stories пришли к выводу, что это заявление не имеет под собой каких-либо оснований. Его разместил в соцсети X профиль сайта Leading Report, при этом в самом твите нет никаких ссылок, а на этом сайте, который ведут анонимные авторы, к тому моменту в принципе отсутствовали статьи о ХАМАС.
Спустя две недели украинский фактчекинговый проект „Без брехнi“ проанализировал другой ролик с благодарностью Украине на арабском языке, в котором якобы демонстрировались противотанковые системы AT4 и NLAW. Отмечается, что в кадре показаны уже непригодные для боя тубусы (это оружие одноразового использования). Фактчекеры предполагают, что они были собраны на местах сражений в Украине. Отмечается, что на видео отсутствует символика ХАМАС, а установить место съёмки невозможно.
Фейковым оказался и сюжет с благодарностью „коррумпированной Украине за оружие для ХАМАС“ от имама мечети в Париже. Скриншот заметки в Le Parisien, где якобы 13 октября опубликовали соответствующее заявление, в частности, разместил в своём Telegram-канале российский телеведущий Руслан Осташко (110 000 просмотров). Однако на сайте французского издания такой статьи не оказалось, а сам имам и вовсе в тот день выступал с пацифистской проповедью.
„Проверено“ ранее разбирало ролик, в котором бывшая порноактриса Миа Халифа якобы говорит о поставках боевикам ХАМАС оружия из Украины — видео также было сфальсифицировано. А кадры из ролика, которому посвящён этот разбор, впоследствии были использованы для создания фейкового сюжета BBC о якобы расследовании Bellingcat поставок Украиной оружия ХАМАС.
Нарратив о том, что оружие, переданное ВСУ союзниками, проникает на чёрный рынок разных стран, сам по себе также не нов. Ранее „Проверено“ изучало сообщения о его использовании протестующими во время беспорядков во Франции летом 2023 года, а также о появлении украинских гранатомётов в распоряжении мексиканского наркокартеля. Оба утверждения оказались фейковыми.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что в анализируемом ролике показано оружие, ранее отправленное западными союзниками в Украину, равно как и что оно имеет какое-либо отношение к группировке ХАМАС. Распространение видео началось в русскоязычных Telegram-каналах без ссылок на первоисточники, которых, судя по изученным „Проверено“ данным, никогда не существовало.
Итог: Фейк