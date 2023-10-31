Правдиво ли видео о том, что ХАМАС поблагодарил Украину за передачу оружия?

В вирусном 12-секундном ролике показано разложенное на полу оружие и боеприпасы, а мужской голос за кадром произносит фразу, предположительно, на арабском языке. Вечером 7 октября с подписью „ХАМАС открыто поблагодарил Украину за продажу им оружия“ видео распространили Telegram-каналы „Прямой эфир“ (885 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас“ (327 000), „Правдивости“ (254 000), „Путин в Telegram“ (240 000) и др. По данным сервиса TGStat, в первые сутки было опубликовано более 600 постов подобного содержания, которые посмотрели не менее 8 млн раз. Сюжет широко освещался в СМИ, заметки о благодарности ХАМАС вышли на сайтах Newsland, „Правда.ру“ „ИноСМИ“, EADaily, „Спутник“ и др. Подавляющее большинство публикаций в качестве источника называют именно видео, якобы опубликованное в ближневосточных Telegram-каналах, однако ссылок на них не приводят.

Закадровый голос в ролике действительно произносит фразу на арабском, которая переводится как „Я благодарю украинские силы за то, что они продали нам это оружие. Мы будем использовать его против вас, наших врагов, мы будем использовать его против Израиля“. При этом в видео отсутствуют детали, которые позволяют идентифицировать место и время съёмки. Невозможно также сказать, используется ли в записи оригинальная аудиодорожка или она была записана отдельно и впоследствии наложена с помощью специальной программы.

Явно указывающие на ХАМАС детали при этом в ролике отсутствуют — в частности, не используется символика группировки, хотя это характерная черта оформления видео на официальном сайте и в Telegram-канале движения. В веб-архиве есть сохранённые версии главной страницы сайта ХАМАС за 7 и 8 октября, и они не содержат сообщений или заявлений об оружии из Украины, поступившем в распоряжение боевиков. В каналах, предположительно связанных с группировкой, в том числе тех, которые ранее изучало „Проверено“, подобного ролика также нет.