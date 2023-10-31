МНЕНИЕ | Москва заигрывает с ХАМАС ради признания у антизападников

Владимир Путин продолжает активно использовать в своих интересах последствия нападения ХАМАС на Израиль. Российские дипломаты приняли в Москве хамасовскую делегацию во главе с членом политбюро Мусой Абу Марзуком, главным „международником“ террористов.

ХАМАС и иранцы в гостях у Путина

Палестинский гость поведал российским государственным СМИ, что в глазах ХАМАС все заложники, захваченные 7 октября - израильтяне, какие бы другие паспорта они ни имели. Касается ли это тех заложников, у которых есть российское гражданство, мы узнаем очень скоро. Предположу, что Путин убедительно попросит представителей ХАМАС освободить этих людей для того, чтобы потом сказать: „Вот видите, это не террористы, а вполне вменяемые, „договороспособные“ люди. Нужно только сохранять с ними постоянный контакт, как Россия“. Собственно, это фактически то, что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление израильских властей, возмутившихся приемом террористов в Москве.

Одновременно с делегацией ХАМАС в российскую столицу приехал Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел Ирана. Иран, наряду с Катаром, - главная опора ХАМАС. Тегеранский гость провел переговоры с Абу Марзуком и его людьми. Это делает версию о попытке договориться о некоем „жесте доброй воли“ со стороны хамасовцев еще более вероятной.

Общественное мнение Израиля для Москвы теперь потеряно надолго. Но это Путина совершенно не смущает. У него теперь другие задачи. Это демонстрация влияния Москвы на Ближнем Востоке. Предоставляя площадку для встречи иранского дипломата с ХАМАС, Кремль показывает насколько доверительные отношения сложились у него и с Тегераном, и с палестинскими исламистами. Мол, считайтесь с нами.

По заветам Брежнева