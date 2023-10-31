Статистика: жители Эстонии охотно жертвуют на благотворительность

Жители Эстонии охотно делают пожертвования, однако благотворительность, как правило, связывают с однократными кампаниями или периодом праздников. Микропожертвование – это уникальная возможность делать добрые дела повседневно – каждый раз, когда вы платите карточкой, вы можете поддерживать какую-либо важную организацию небольшими отчислениями.

В этом году клиенты LHV пожертвовали на благотворительность почти 87 тысяч евро, чаще всего жертвовали по 1 или по 5 центов при каждой оплате карточкой. В этом году наибольшее количество пожертвований получили три организации, и для них были собраны примерно одинаковые суммы: Фонду помощи больным раком „Подаренная жизнь“ пожертвовали 13 590 евро, Эстонскому союзу родителей, чьи дети больны раком, – 13 045 евро, Детскому фонду клиники Тартуского университета – 12 615 евро. Микропожертвования можно делать 13 организациям, действующим в разных сферах.

По словам руководителя по вопросам сотрудничества Детского фонда клиники ТУ Пийи Синисалу, в центре внимания фонда – финансирование лечения детей, страдающими редкими заболеваниями. „Вы когда-нибудь задумывались над тем, как хорошо просто дышать, не задыхаясь от кашля, или быть способным передвигаться самостоятельно и просто жить без боли? К сожалению, именно такие ощущения и действия, такие естественные для здорового человека, для многих детей остаются мечтой, которую возможно сделать реальной только благодаря поддержке добрых людей. Детский фонд клиники Тартуского университета занимается финансированием лечения редких заболеваний и пожертвования клиентов LHV очень в этом помогают. Важен каждый ребенок!“ – сказала Синисалу.