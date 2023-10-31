Статистика: жители Эстонии охотно жертвуют на благотворительность
Два года назад у клиентов LHV появилась возможность подключиться к услуге Микропожертвования, которая позволяет при каждом платеже карточкой незаметно делать небольшое пожертвование. За это время для различных благотворительных организаций было собрано более 226 тысяч евро.
Жители Эстонии охотно делают пожертвования, однако благотворительность, как правило, связывают с однократными кампаниями или периодом праздников. Микропожертвование – это уникальная возможность делать добрые дела повседневно – каждый раз, когда вы платите карточкой, вы можете поддерживать какую-либо важную организацию небольшими отчислениями.
В этом году клиенты LHV пожертвовали на благотворительность почти 87 тысяч евро, чаще всего жертвовали по 1 или по 5 центов при каждой оплате карточкой. В этом году наибольшее количество пожертвований получили три организации, и для них были собраны примерно одинаковые суммы: Фонду помощи больным раком „Подаренная жизнь“ пожертвовали 13 590 евро, Эстонскому союзу родителей, чьи дети больны раком, – 13 045 евро, Детскому фонду клиники Тартуского университета – 12 615 евро. Микропожертвования можно делать 13 организациям, действующим в разных сферах.
По словам руководителя по вопросам сотрудничества Детского фонда клиники ТУ Пийи Синисалу, в центре внимания фонда – финансирование лечения детей, страдающими редкими заболеваниями. „Вы когда-нибудь задумывались над тем, как хорошо просто дышать, не задыхаясь от кашля, или быть способным передвигаться самостоятельно и просто жить без боли? К сожалению, именно такие ощущения и действия, такие естественные для здорового человека, для многих детей остаются мечтой, которую возможно сделать реальной только благодаря поддержке добрых людей. Детский фонд клиники Тартуского университета занимается финансированием лечения редких заболеваний и пожертвования клиентов LHV очень в этом помогают. Важен каждый ребенок!“ – сказала Синисалу.
Среди организаций, которые можно поддержать с помощью этой услуги, есть также страница Peaasi.ee, цель которой – донести до людей мысль о важности психического здоровья, научить их заботиться о нем и при необходимости оказывать поддержку своим близким, если у них возникнут подобные трудности. По словам исполнительного директора MTÜ Peaasjad, клинического психолога Анны-Кайсы Ойдермаа, организация предлагает, например, возможность получить консультацию и пройти курс первой психологической помощи и на русском языке. „В этом году мы также начали регулярно проводить встречи в рамках кафе душевного здоровья, чтобы нормализовать мысль о том, что проблемами психического здоровья можно делиться. Помимо этого мы предлагаем разностороннюю помощь работодателям, чтобы они могли улучшить психическое благополучие своих сотрудников. Например, мы подготовили бесплатную программу, план действий, которым они могут воспользоваться, а также проводим семинары по оказанию первой психологической помощи“, – сказала Ойдермаа. На долю пожертвований приходится около 5– 10 % бюджета Peaasi.ee.
При помощи микропожертвования можно поддержать следующие благотворительные организации:
„Школа без травли“ (Kiusamisvaba Kool) – фонд, задача которого – бороться и предотвращать школьную травлю.
Детская деревня SOS (SOS Lasteküla) – организация, задача которой – предложить детям, лишенным родительской заботы, новый дом, и подготовить их к самостоятельной жизни.
Детский фонд клиники Тартуского университета (TÜ Kliinikumi Lastefond) – его миссия – предоставить самое современное лечение больным и нуждающимся в особом уходе детям.
Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком (Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit), который занимается предоставлением наилучшей возможной поддержки всем детям с онкологическими заболеваниями и их семьям.
Varjupaikade MTÜ (НКО приютов для животных) включает шесть центров по всей стране, которые помогают потерявшимся животным вернуться домой, а тем, у кого нет хозяев, их обрести.
Loomade Hoiupaik (Приют для животных), который является крупнейшим частным приютом для домашних животных в странах Северной Европы.
Фонд помощи больным раком „Подаренная жизнь“ (Vähiravifond Kingitud Elu), который оказывает помощь больным в приобретении жизненно важных лекарств, и таким образом дарит им новую надежду, возможность прожить дольше или даже выздороветь.
Зеленое движение Эстонии (Eesti Roheline Liikumine) – экологическая организация, цель которой – улучшить состояние окружающей среды в нашей стране и продвигать в обществе зеленое мышление.
MTÜ Peaasjad занимается вопросами улучшения психического здоровья, профилактики возможных проблем, раннего вмешательства и снижением стигматизации в обществе в Эстонии.
Eesti Rahvuskultuuri Fond (Эстонский фонд национальной культуры) оказывает поддержку в сферах культуры, образования, науки, медицины и спорта, чтобы эстонская национальная культура сохранялась и развивалась.
Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (Eesti Puuetega Inimeste Fond) поддерживает яркие начинания людей с ограниченными возможностями и помогает удовлетворить их самые важные потребности.
Женский центр информации и поддержки (Naiste Tugi- ja Teabekeskus) предлагает всестороннюю поддержку жертвам домашнего насилия и помогает им разорвать цикл насилия.
Инициатива „Живая улица“ (Elava Tänava algatus) создана с целью сделать планирование уличного пространства более сбалансированным, чтобы в этом процессе были бы представлены интересы всех жителей города.
Каждый обладатель дебетовой карты LHV может активировать функцию Микропожертвования и указать, какую сумму и какой благотворительной организации он хочет жертвовать. Можно выбрать один из пяти вариантов -– 1, 5, 10, 20 или 50 центов, и из 13 благотворительных организаций.
Пожертвования будут автоматически перечисляться каждый раз, когда вы расплачиваетесь карточкой. Таким образом если клиент, который каждый месяц делает 15 платежей карточкой, выберет жертвовать на благотворительность по 10 центов, то за год он пожертвует в общей сложности 18 евро.
Теперь все частные пользователи дебетовых карточек LHV могут делать пожертвования на постоянной основе, на свое усмотрение включая или отключая функцию в мобильном приложении или интернет-банке. Пожертвование производится автоматически при каждой оплате карточкой и перечисляется выбранной благотворительной организации. Собранные пожертвования переводятся благотворительным организациям один раз в год.