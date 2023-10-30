Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военную операцию и объявил о начале третьей фазы войны с ХАМАС

В своем выступлении Нетаньяху исключил прекращение огня в Газе. „Сейчас время войны“, — заявил премьер-министр Израиля.

„Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий с ХАМАС после ужасающих нападений 7 октября“, — пояснил позицию своей страны Нетаньяху.

„Призывы к прекращению огня — это призывы к Израилю сдаться ХАМАС, сдаться терроризму“, — сказал он.

„Библия говорит: „Есть время мира, и время войны“, — продолжил он, — сейчас время войны“.

„Война за наше общее будущее. Сегодня мы проводим грань между силами цивилизации и силами варварства“.

Как сообщает Euronews со ссылкой на источники, израильская бронетехника заблокировала главное шоссе, которое связывает север анклава с югом. Это единственный пригодный для эвакуации населения маршрут.

Ранее сегодня израильский премьер-министр объявил о начале третьей фазы войны с ХАМАС. На заседании Совета министров Биньямин Нетаньяху пояснил: „_Первая фаза заключалась в сдерживании, вторая - в нанесении ударов с воздуха, теперь наступила фаза продвижения по суше“. _

Тем временем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить авиаудары по северной части сектора. Поражены цели и на юге - в Рафахе. Взрывы гремят возле больниц, которым ранее Израиль приказал эвакуироваться, на что врачи ответили отказом из-за большого числа пациентов в тяжёлом состоянии. На территории медучреждений также укрываются тысячи палестинцев.

ХАМАС тоже продолжает обстрел израильской территории.

Израильская армия отчиталась об уничтожении десятков боевиков и нескольких сотен объектов террористов.

Контролируемый ими Минздрав сообщает, что свыше 8300 человек (большинство из них - мирные жители) были убиты с 7 октября.