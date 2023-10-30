Осужденные в России политики объявили однодневную голодовку

С этой инициативой выступил в начале октября основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. К акции присоединились Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Вадим Останин, подписавшие текст обращения, которое опубликовано на сайте Навального. В голодовке участвует также Михаил Кригер, сообщает „Радио Свобода“ со ссылкой на письмо Кригера.

Пока неизвестно, удалось ли политикам, поддержавшим призыв Алексея Навального, отказаться от приема пищи. В российских колониях пытаются 30 октября избежать голодовок либо пресечь их: во времена СССР отказ от пищи в эту дату карали помещением в штрафной изолятор или карцер.

В настоящее время, по данным правозащитной организации „Мемориал“, число политических заключенных или людей, преследуемых в России из-за религиозных убеждений, превысило 600 человек. С начала 2014 года оно выросло в 15 раз - с 40 человек, говорится в отчете „Мемориала“. Правозащитники оговорили, однако, что их подсчеты могут не учитывать сотни людей.

Вернуть Дню политзаключенного первоначальное название

День политзаключенного был учрежден 30 октября 1974 года в Дубровлаге Кронидом Любарским и Алексеем Мурженко, которые пытались добиться признания статуса политзека, „отмены ограничений в переписке, посылках и передачах, увеличения количества свиданий с родственниками, получения полноценной медицинской помощи“, говорится в тексте обращения Алексея Навального.

„Главным жестом солидарности в этот день сталa символическая однодневная голодовка, которую держали не только политзеки, но и многие вольные люди“, - написал основатель ФБК.