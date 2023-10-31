Мэр Кохтла-Ярве: мы не можем отменять учителей без знания языка(6)
„Переход к образованию на эстонском языке находится под угрозой, когда учителя, не обладающие необходимыми языковыми навыками, теряют работу. Мы не можем отменить этих людей и сказать: вы не подходите, и вся ваша предыдущая работа не имеет никакого значения“, — говорит мэр города Кохтла-Ярве Вирве Линдер в интервью Eesti Ekspress.
Одной из самых серьезных задач в ближайшие годы станет переход на обучение на эстонском языке. Как это удастся сделать в Кохтла-Ярве?
К счастью, школьная сеть на гимназическом уровне у нас уже хорошо организована: вместо трех гимназий действует Кохтла-Ярвеская государственная гимназия.
Для меня тот день, когда я стояла 1 сентября перед зданием государственной гимназии на церемонии открытия, где гордо развевались сине-черно-белые флаги и исполнялся гимн Эстонской Республики, — это поворотный день в истории Кохтла-Ярве. Я была там как гражданская активистка, потому что работа государственной гимназии изначально планировалась по модели 60/40. Местное эстонское сообщество не хотело, чтобы эстонское государство открывало гимназию, которая будет принципиально русскоязычной. Наши неоднократные встречи с тогдашней министром образования Майлис Репс привели к тому, что школа стала эстоноязычной.
То, что происходило в местной политике в Кохтла-Ярве, сильно подорвало доверие местных жителей к власти. А если руководителям самоуправления доверять нельзя, то теряется вера и в собственное государство. Сегодня здесь есть государственные школы, в том числе и Ярвеская основная школа, и это немного возрождает доверие.
Но как вы отвечаете за то, чтобы в шести городских основных школах было достаточно учителей, владеющих эстонским языком?
Эти изменения не произойдут в одночасье, модель 60/40 готовила нас к этому долгое время. Уже сегодня в наших русскоязычных школах работает большое количество учителей — носителей эстонского языка. Есть и молодые люди, которые сами окончили среднюю школу по модели 60/40, а затем получили высшее образование на эстонском языке.
Конечно, нам не хватает квалифицированных преподавателей. Мы много работаем над этим, и благодарны государству за то, что оно повышает зарплату учителям в Ида-Вирумаа.
Переход к образованию на эстонском языке находится под угрозой, когда учителя, не обладающие необходимыми языковыми навыками, теряют работу. Мы не можем отменить этих людей и сказать: вы не подходите, и вся ваша предыдущая работа не имеет никакого значения. Времена меняются, цели государства меняются, и эти люди не виноваты в том, что они по разным причинам до сих пор не выучили эстонский язык.
Мы должны сделать так, чтобы те, кого мы сегодня выводим из системы эстонского образования, здесь, в Ида-Вирумаа, не создали контингент людей, разочаровавшихся в жизни. Если мы не поддержим этих людей и не оценим их прежний вклад, то с переходом на обучение на эстонском языке мы не сотворим сплоченного общества, а наоборот, создадим у одной группы людей еще большую враждебность к эстонскому государству.
Полностью интервью читайте в Eesti Ekspress.
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