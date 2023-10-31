Мэр Кохтла-Ярве: мы не можем отменять учителей без знания языка

Одной из самых серьезных задач в ближайшие годы станет переход на обучение на эстонском языке. Как это удастся сделать в Кохтла-Ярве?

К счастью, школьная сеть на гимназическом уровне у нас уже хорошо организована: вместо трех гимназий действует Кохтла-Ярвеская государственная гимназия.

Для меня тот день, когда я стояла 1 сентября перед зданием государственной гимназии на церемонии открытия, где гордо развевались сине-черно-белые флаги и исполнялся гимн Эстонской Республики, — это поворотный день в истории Кохтла-Ярве. Я была там как гражданская активистка, потому что работа государственной гимназии изначально планировалась по модели 60/40. Местное эстонское сообщество не хотело, чтобы эстонское государство открывало гимназию, которая будет принципиально русскоязычной. Наши неоднократные встречи с тогдашней министром образования Майлис Репс привели к тому, что школа стала эстоноязычной.

То, что происходило в местной политике в Кохтла-Ярве, сильно подорвало доверие местных жителей к власти. А если руководителям самоуправления доверять нельзя, то теряется вера и в собственное государство. Сегодня здесь есть государственные школы, в том числе и Ярвеская основная школа, и это немного возрождает доверие.

Но как вы отвечаете за то, чтобы в шести городских основных школах было достаточно учителей, владеющих эстонским языком?

Эти изменения не произойдут в одночасье, модель 60/40 готовила нас к этому долгое время. Уже сегодня в наших русскоязычных школах работает большое количество учителей — носителей эстонского языка. Есть и молодые люди, которые сами окончили среднюю школу по модели 60/40, а затем получили высшее образование на эстонском языке.

Конечно, нам не хватает квалифицированных преподавателей. Мы много работаем над этим, и благодарны государству за то, что оно повышает зарплату учителям в Ида-Вирумаа.