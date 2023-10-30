Власти Израиля подтвердили гибель 23-летней Шани Лук, пропавшей без вести после атаки ХАМАС

Рикарда Лук заявила немецким СМИ, что согласно полученным ею от израильских военных данным, образец ДНК, взятый из части найденной черепной кости, принадлежит Шани. Тело девушки пока не найдено.

МИД Израиля также подтвердил гибель Шани. „С горечью сообщаем, что найдено и опознано тело 23-летней гражданки Германии и Израиля Шани Лоук“, — говорится в официальном аккаунте МИД Израиля в соцсети X (бывший Twitter).

„Шани, которую террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, подвергли пыткам и выставили напоказ в секторе Газа, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани, переживающими этот невообразимый кошмар“, – говорится в сообщении МИД.

„С большим сожалением сообщаю, что мы получили известие о том, что Шани Николь Лук была убита, – заявил президент Израиля Исаак Херцог в интервью немецкой газете Bild. – То, что мы увидели на границе Газы и Израиля, выходит далеко за рамки погрома. Это была бойня“.

Смерть Шани подтвердила и ее сестра. Однако пока непонятно, где и когда был найден фрагмент ее черепа.

Во время нападения ХАМАС Шани Лук находилась на музыкальном фестивале в кибуце Реим в нескольких километрах от границы с сектором Газа. Этот кибуц одним из первых подвергся нападению. На видео, ранее опубликованных в соцсетях, было видно, как десятки молодых людей убегают по пустыне от преследующих их на мотоциклах и стреляющих из автоматов боевиков ХАМАС.

По данным израильских властей, погибло более 260 человек, остальные были взяты в заложники.

Вскоре после нападения в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как тело молодой женщины провозят по улицам города в кузове грузовика, окруженного вооруженными боевиками и кричащими „Аллах Акбар“.

На видео тело лежит лицом вниз, но родственники Шани утверждают, что опознали ее по дредам и характерным татуировкам.

Хотя в Интернете и в средствах массовой информации высказывались предположения о ее смерти, мать Шани заявила, что в то время она верила, что ее дочь жива.