Примерно 200 пожилых нарвитян не могут попасть в дома попечения. Мест нет

„Общество стареет, людей, кому нужен круглосуточный уход, все больше“, - констатирует Стольфат.

Она называет цифру - порядка 1000 мест - столько пожилых людей со всей Эстонии нуждается в том, чтобы жить в специальном учреждении, где за ними будут круглосуточно ухаживать. „Даже если мы построим дом попечения на 100 мест, мы не закроем потребность нашего города, не говоря уже обо всей Эстонии“, - объясняет Стольфат.

Чтобы как-то помогать нуждающимся людям, департамент социальной помощи старается организовать уход на дому. „Обеспечить места всем мы физически не можем“, - добавляет руководитель Нарвского центра социальной работы.

По ее словам, город ищет средства на строительство новых домов попечения. Но когда они смогут их открыть, зависит от того, как быстро найдут источники финансирования.

Еще в 2021 году специалисты департамента развития и экономики городской управы Нарвы по заказу департамента хозяйства составили строительный проект дома попечения в виде комплекса из 12 небольших зданий с разными целевыми назначениями. В прошлом году они подготовили анализ осуществимости и окупаемости этого проекта. В этом месяце, 16 октября, проект строительства одного из двенадцати зданий для людей с особыми потребностями нового дома попечения подали на получение финансирования в программу “Строительство зданий с околонулевым энергопотреблением для органов местного самоуправления в 2023 году“. Исходя из условий фонда, запросили 407 225 евро. К концу года департамент надеется получить ответ.

„К сожалению, данная мера дает финансирование для строительства только одного здания для местного самоуправления“, - ответили в городском департаменте развития и экономики.

По словам руководителя службы проектов департамента Жаклин Хольтер, если финансирование будет выделено, то в 2025 году такой дом будет сдан. Хольтер уточнила, что один домик рассчитан на проживание 10 человек. Оснащать необходимым оборудованием его будет департамент социальной помощи города Нарвы.