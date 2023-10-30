Тела жертв атаки ХАМАС были найдены в объятиях друг друга

48-летняя уроженка Бристоля Лианна Шараби и две ее дочери-подростка погибли 7 октября в своем доме в кибуце Беэри, когда его штурмовал ХАМАС.

Родители Лианны, Гилл и Пит Брисли, рассказали, что она до конца пыталась защитить своих дочерей: „Лианна поступила как любая мать – держала своих детей на руках“.

Родители Лианны, живущие сейчас в английском Бридженде, рассказали Би-би-си о своей дочери и внуках Нойе и Яхеле через несколько дней после их похорон.

По мнению Гилл Брисли, в Израиле обычно царила дружелюбная атмосфера, и страна была „прекрасным местом для создания семьи“.

„Там, где они жили, при нормальных обстоятельствах было самое безопасное место для воспитания детей: отличные детские сады, школы, они всех знали, занимались спортом, катались на велосипедах, ездили в другие районы Израиля“, – сказала она.

Это продолжалось до 7 октября, когда ХАМАС захватил дом Шараби, в который они переехали три года назад.

По словам Пита Брисли, эту новость он увидел по телевизору:

„Я включил телевизор, увидел, что началась беда, послал Лианне сообщение, чтобы спросить, все ли с ней в порядке, но она не ответила, – сказал он. – Думаю, к тому времени она уже была мертва. Их дом был одним из ближайших к барьеру, через который вошли боевики ХАМАС. Все, кто находился на улице, были убиты или тяжело ранены“.

По словам Гилл Брисли, позже они узнали, что израильские солдаты нашли тела их внуков в объятиях Лианны, и она „поступила как любая мать – держала своих детей на руках, до конца пытаясь их защитить“.

Гилл Брисли рассказывает, что Лианна была „счастливым ребенком“ и „всегда хотела путешествовать по миру“.

По ее словам, в 19 лет Лианна переехала из Бристоля в израильский кибуц, через несколько месяцев встретила своего будущего мужа и решила строить там свою жизнь: выучила иврит и родила двух дочерей – Яхель и Нойю. На момент нападения ХАМАС им было 13 и 16 лет.