Онлайн-казино в Эстонии: исследование рынка легальных возможностей

Регулятор вправе получать данные от казино и из государственных информационных баз, чтобы провести проверку. Решение принимается в течение 4 месяцев после того, как предоставлена вся необходимая документация. Максимальный срок принятия решения – полгода после оформления заявления.

Чтобы лицензировать бизнес, казино оформляет ходатайство в Налогово-таможенном департаменте. Перед тем, как принять решение о предоставлении лицензии, специальная комиссия выполняет проверку заявителя. Регулятор определяет, соответствует ли компания нормам, которые действуют для казино. Кроме того, департамент проводит проверку налогового поведения за предыдущие 3 года, отслеживает репутацию, убеждается в надежности.

После того как интернет-казино были легализованы, власти стали накладывать блокировки на нелицензионные игровые сайты. Если кто-либо пробует зайти в зарубежное онлайн-казино, его автоматически перенаправляют в эстонский Налогово-таможенный департамент. При этом компании, лицензированные в Эстонии, вправе оказывать услуги зарубежным любителям азартных игр.

Лицензировать и регулировать интернет-казино Эстония стала с 2010 года. Когда страна сделала собственный рынок открытым для зарубежных организаций, она выдвинула требование – сервера операторов должны располагаться на территории страны. В 2012 году страна отменила это ограничение.

Первый закон, касающийся азартных развлечений, был принят в стране в 1994 году. После Закона о лотереях в 1995-м утвердили законопроект об азартных играх. Сейчас юридической базой для регулирования подобных развлечений в Эстонии считается законодательный акт от 2009 года.

Заявитель должен быть эстонским резидентом.

Лицензия предоставляется максимум на 60 месяцев. Налогово-таможенный департамент вправе в любой момент потребовать независимой оценки экспертами того, соответствует ли софт действующим нормам.

Лучшие казино в Эстонии

Как можно заметить, лицензирование – сложная процедура, пройти которую смогут только действительно хорошие казино, обеспечивающие игрокам доступ к качественному софту и без проблем выводящие деньги. Можно выделить несколько игровых сайтов, считающихся топовыми для эстонских игроков.

Jalla

Ассортимент казино включает в себя больше 2000 игр. Есть софт от таких известных провайдеров, как Yggdrasil Gaming, NetEnt, Red Tiger Gaming. В каталоге сайта есть видеослоты и настольные игры. Также доступно больше 40 столов с реальными крупье.

Сделав первый депозит минимум на 20 EUR, игрок получит 20 фриспинов, проходящих по ставке 0.25 EUR. При пополнении счета на сумму от 100 EUR будет выдано 100 бесплатных вращений. Еще 10 фриспинов можно получить, подписавшись на промо рассылку казино.

Ninja

азино предлагает гостям большой выбор софта от Ezugi, NetEnt и других топовых разработчиков. Компания славится тем, что одна из первых добавляет новые игры на сайт. В ассортименте присутствуют популярные в Эстонии аппараты и настольные игры, работающие на базе ГСЧ. Доступно и live-казино. Его особенность в том, что в ассортименте есть live-рулетка Ninja. В ней гость играет против таинственной девушки в костюме ниндзя.

Стартового поощрения в казино Ninja не предусмотрено, но зато игроки получают доступ к программе лояльности. Участвуя в ней, гость должен копить поинты, делая ставки реальными деньгами. Заработать поинт можно, потратив:

0.5 EUR в игровых аппаратах или видео покере;

1 EUR в рулетке;

5 EUR в картах.

В Ninja деньги выводятся посредством платежной системы Trustly в течение 5 минут, благодаря чему игрокам не приходится долго ждать получения выигрышей.

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