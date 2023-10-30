Хотела себя обезопасить, но попала на 5000 евро. Кибермошенничество: как распознать и избежать?
Около 5 миллионов евро потеряли жертвы кибермошенников в Эстонии только за первые 9 месяцев нынешнего года. Это по статистике, предоставленной Союзом банков Эстонии, более 800 человек. А по информации Идаской префектуры, за это время ущерб по региону составил почти миллион евро, в Нарве – более 300 000 евро. Что такое фишинг, смишинг и вишинг, как от них уберечь себя и родственников разбирается Gazeta.ee
Наиболее распространенные виды мошенничества в Эстонии – инвестиционное мошенничество, мошенничество с продажами через интернет и фишинг. Фишинг – это мошенничество, при котором жертву просят предоставить личную информацию по электронной почте, в текстовых сообщениях или по телефону, чтобы потом использовать в мошеннических целях. Смишинг – вид фишинга через СМС, вишинг – мошенничество при помощи устной телефонной коммуникации.
Чаще всего люди попадаются на уже отработанные преступные схемы.Согласно опросу банка Luminor, практически каждый третий житель Эстонии за последний год сталкивался с мошенническими попытками заполучить персональные данные, а каждый пятый – с попыткой мошенничества с инвестициями или продажами через интернет. И если вы думаете, что жертвами аферистов может стать только сердобольная пенсионерка, вы ошибаетесь – попасться на крючок вымогателей может любой, независимо от возраста, должности и образования. Не исчезли также мошенничества с ложными счетами и романтические аферы.
Причина роста мошенничеств в интернете в том, что он все прочнее обосновывается в нашей жизни и преступность также перемещается в интернет. Например, знаете ли вы, что использование открытой сети Wi-Fi в ресторанах, торговых центрах, аэропортах абсолютно безрассудно, если использовать простые пароли: публичные сети не защищены, и такой пароль специальная программа взламывает за считанные секунды. Жертвами атак становятся не только отдельные пользователи, но и фирмы.
Возраст жертв в Ида-Вирумаа уменьшился
18 сентября женщине в Алутагузе позвонил преступник, представившийся полицейским, и заявил, что на ее счете происходят подозрительные транзакции и что она должна следовать инструкциям полицейского, чтобы остановить их. Женщина по заданию мошенника установила на свой компьютер программу AnyDesk и ввела ПИН-коды. Позже она обнаружила, что с её счета пропало более 5000 евро.
16 октября в полицию обратилась жительница Нарвы, которой позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции и заявивший, что кто-то хочет взять от ее имени кредит. Чтобы этого избежать, мужчина попросил перевести деньги на другой счет, что женщина и сделала. Ущерб, причиненный аферой, составил 735 евро.
Это лишь два примера из полицейской сводки по Ида-Вирумаа за ближайшие месяцы. Также есть случаи с фиктивным трудоустройством: человек заполняет анкету якобы для приема на работу, выдавая тем самым мошенникам свои личные данные, включая номер счета и пароли.
Несмотря на то, что эти схемы описаны в СМИ и на веб-сайтах банков, люди все равно на них попадаются. О ситуации с кибермошенничеством в Ида-Вирумаа на инфочасе для журналистов Нарвской горуправы недавно рассказывал следователь по особым делам Нарвского отделения Александр Корнеев.
– Когда звонящий представляется сотрудником полиции, некоторые люди понимают, что с ними общаются мошенники и сразу прекращают разговор, а некоторые выслушивают и ведутся на то, что говорит человек, представившийся сотрудником полиции, – объяснил Корнеев. – В последнее время возраст пострадавших уменьшился: если раньше жертвами мошенников становились в большинстве случаев пенсионеры, то сейчас – это люди 45-55 лет.
На вопрос, почему люди попадаются на крючок, ведь эти схемы давно известны, Корнеев говорит, что мошенники вырабатывают каждый раз новую тактику ведения разговора. Они говорят на русском языке, всегда быстро и настолько убедительно, что у жертвы складывается ощущение, что они общаются с представителем власти. После сообщения, что на банковском счёте зафиксированы списания денег, „сотрудник полиции“ может выслать на WhatsApp или Viber поддельные документы, жертва манипуляций перестает сомневаться и продолжает разговор.
Далее подключается „сотрудник банка“, который для якобы предотвращения перевода денег на другие счета просит подтвердить личность, введя персональные коды, после чего происходит перевод денег или оформляются кредитные обязательства. Телефонные номера, с которых звонят мошенники, генерируются в интернете, в результате вы видите не тот номер, с которого вам звонили и, перезванивая на него, можете попасть на реально существующего человека, никак не связанного с аферой.
Как защититься от мошенников
Можно ли вернуть деньги?
Представители PPA поясняют, что кибермошенничеством занимается международные преступники. Деньги уходят на счета банков за пределы Эстонской республики. Если жертва оперативно сообщит в банк, что произошла такая транзакция, банк сможет остановить её. Были случаи, когда деньги не уходили, а замораживались и возвращались, но их мало.
Александр Корнеев, следователь по особым делам Нарвского отделения полиции, говорит, что несмотря на постоянные и последовательные предупреждения о разнообразных мошеннических схемах, они по-прежнему получают много сообщений от пострадавших. „Поскольку большинство мошенников действуют из-за границы, очень много времени и ресурсов уходит на то, чтобы прекратить их деятельность, и нет никаких гарантий, что утраченные средства получится вернуть, – говорит он. – Именно поэтому наш главный метод защиты – осведомленность и готовность проявлять бдительность“.
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