Хотела себя обезопасить, но попала на 5000 евро. Кибермошенничество: как распознать и избежать?

16 октября в полицию обратилась жительница Нарвы, которой позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции и заявивший, что кто-то хочет взять от ее имени кредит. Чтобы этого избежать, мужчина попросил перевести деньги на другой счет, что женщина и сделала. Ущерб, причиненный аферой, составил 735 евро.

18 сентября женщине в Алутагузе позвонил преступник, представившийся полицейским, и заявил, что на ее счете происходят подозрительные транзакции и что она должна следовать инструкциям полицейского, чтобы остановить их. Женщина по заданию мошенника установила на свой компьютер программу AnyDesk и ввела ПИН-коды. Позже она обнаружила, что с её счета пропало более 5000 евро.

Причина роста мошенничеств в интернете в том, что он все прочнее обосновывается в нашей жизни и преступность также перемещается в интернет. Например, знаете ли вы, что использование открытой сети Wi-Fi в ресторанах, торговых центрах, аэропортах абсолютно безрассудно, если использовать простые пароли: публичные сети не защищены, и такой пароль специальная программа взламывает за считанные секунды. Жертвами атак становятся не только отдельные пользователи, но и фирмы.

Чаще всего люди попадаются на уже отработанные преступные схемы.Согласно опросу банка Luminor, практически каждый третий житель Эстонии за последний год сталкивался с мошенническими попытками заполучить персональные данные, а каждый пятый – с попыткой мошенничества с инвестициями или продажами через интернет. И если вы думаете, что жертвами аферистов может стать только сердобольная пенсионерка, вы ошибаетесь – попасться на крючок вымогателей может любой, независимо от возраста, должности и образования. Не исчезли также мошенничества с ложными счетами и романтические аферы.

Наиболее распространенные виды мошенничества в Эстонии – инвестиционное мошенничество, мошенничество с продажами через интернет и фишинг. Фишинг – это мошенничество, при котором жертву просят предоставить личную информацию по электронной почте, в текстовых сообщениях или по телефону, чтобы потом использовать в мошеннических целях. Смишинг – вид фишинга через СМС, вишинг – мошенничество при помощи устной телефонной коммуникации.

Это лишь два примера из полицейской сводки по Ида-Вирумаа за ближайшие месяцы. Также есть случаи с фиктивным трудоустройством: человек заполняет анкету якобы для приема на работу, выдавая тем самым мошенникам свои личные данные, включая номер счета и пароли.

Несмотря на то, что эти схемы описаны в СМИ и на веб-сайтах банков, люди все равно на них попадаются. О ситуации с кибермошенничеством в Ида-Вирумаа на инфочасе для журналистов Нарвской горуправы недавно рассказывал следователь по особым делам Нарвского отделения Александр Корнеев.

– Когда звонящий представляется сотрудником полиции, некоторые люди понимают, что с ними общаются мошенники и сразу прекращают разговор, а некоторые выслушивают и ведутся на то, что говорит человек, представившийся сотрудником полиции, – объяснил Корнеев. – В последнее время возраст пострадавших уменьшился: если раньше жертвами мошенников становились в большинстве случаев пенсионеры, то сейчас – это люди 45-55 лет.

На вопрос, почему люди попадаются на крючок, ведь эти схемы давно известны, Корнеев говорит, что мошенники вырабатывают каждый раз новую тактику ведения разговора. Они говорят на русском языке, всегда быстро и настолько убедительно, что у жертвы складывается ощущение, что они общаются с представителем власти. После сообщения, что на банковском счёте зафиксированы списания денег, „сотрудник полиции“ может выслать на WhatsApp или Viber поддельные документы, жертва манипуляций перестает сомневаться и продолжает разговор.

Далее подключается „сотрудник банка“, который для якобы предотвращения перевода денег на другие счета просит подтвердить личность, введя персональные коды, после чего происходит перевод денег или оформляются кредитные обязательства. Телефонные номера, с которых звонят мошенники, генерируются в интернете, в результате вы видите не тот номер, с которого вам звонили и, перезванивая на него, можете попасть на реально существующего человека, никак не связанного с аферой.

Как защититься от мошенников

Будьте внимательны при получении писем с незнакомых адресов и СМС с неизвестных номеров, обращайте внимание на орфографию и грамматику – если заметили ошибки, скорее всего, это мошенническое сообщение.

Прежде чем зайти на незнакомый сайт в интернете, убедитесь, что веб-страница защищена зашифрованным безопасным соединением. Это означает, что в начале веб-адреса указаны буквы https и имеется значок висячего замка.

Убедитесь, что веб-адрес полностью совпадает с тем, который вам нужен, например, сравните google.com и g00gle.com.

Сделайте свои пароли легко запоминающимися, но трудными для угадывания и не забывайте, что они должны быть не менее 16-ти символов, из букв разных регистров, включать числа и специальные символы. Не используйте онлайн генераторы паролей.

Никогда не храните вместе карточки и пароли от них. Никогда ни с кем ими не делитесь.

В социальных сетях используйте настройки конфиденциальности: контролируйте тех, кто видит ваши публикации.

Подумайте дважды, прежде чем публиковать информацию или фотографии в социальных сетях, которые вы бы не хотели показывать родителям или работодателям. Помните, чем больше личной информации вы публикуете, тем больше вероятность, что могут создать дубликат вашего аккаунта или совершить другие преступления, такие как преследование и травлю.

Защитите свой компьютер – установите антивирусную программу.

Если кто-то оскорбляет вас или угрожает вам, удалите его из друзей, заблокируйте и сообщите об этом администратору сайта.

Обращайте внимание на ссылки в электронных письмах и в СМС-сообщениях, они могут содержать вредоносное ПО.

Для выхода в интернет используйте зашифрованные соединения, пользуйтесь VPN.

Регулярно обновляйте программное обеспечение.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, срочно сообщите об этом в свой банк и в полицию.