34 иностранца не смогли въехать в Эстонию в прошедшие выходные. Причины разные

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или в ходе беседы на погранпункте выяснялось, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцев вернули в Россию.