30.10.2023, 14:35
34 иностранца не смогли въехать в Эстонию в прошедшие выходные. Причины разные(1)
ФОТО: Delfi Meedia
В прошедшие выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ ситуация была относительно спокойная. Пограничники не пустили в Эстонию 21 гражданина Молдовы, 12 граждан России и одного - Беларуси.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или в ходе беседы на погранпункте выяснялось, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцев вернули в Россию.
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