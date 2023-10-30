Подготовьтесь! Управа Ласнамяэ обратилась с просьбой к квартирным товариществам

„В прошлом году в Ласнамяэ мы перешли на новую систему, которая была хорошо принята квартирными товариществами. Мы готовы бесплатно забирать листву у товариществ и в этом году, но ее необходимо вовремя подготовить, чтобы наш партнер смог получить доступ к мешкам. С сегодняшнего дня партнер районной управы приступает к сбору мешков с листьями. Просьба ко всем квартирным товариществам соблюдать график и своевременно подготовить мешки“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Вывоз собранных товариществами мешков будет осуществляться по графику:

30.10–05.11 в микрорайонах Сикупилли, Паэ, Ууслинна, Курепыллу и Юлемисте.

06.11–12.11 - в микрорайонах Лоопеалзе, Катлери, Лаагна и Сыямяэ.

13.11–19.11 - в микрорайонах Куристику, Прийсле, Мустакиви и Сели.

К указанной в графике дате мешки должны быть размещены в легкодоступном и заметном месте.

Если мешки для сбора листьев не будут готовы вовремя, землевладельцу придется утилизировать их за свой счет. В мешки для сбора листьев разрешается собирать только древесную листву, при наличии другого содержимого подрядчик имеет право не оказывать услугу.

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться к главному специалисту отдела благоустройства и озеленения управы района Ласнамяэ Элийзе Мыйстлик по телефону 645 7703 или по электронной почте: eliisa.moistlik@tallinnlv.ee .

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .