МНЕНИЕ | Почему вы не за Израиль?
Я понимаю, что вы всегда за мир. А вы знаете, сколько дней дали прожить Израилю в мире? Меньше суток. 14 мая 1948 года было объявлено о создании государства Израиль, а 15 мая армии пяти арабских государств начали войну. Для окончательного решения еврейского вопроса. И с тех пор военное положение в Израиле не отменялось ни на один день, пишет продюсер Александр Роднянский.
Вопрос людям, выходящим на протесты против Израиля. Я понимаю, что вы всегда за слабых.
Вас так учили в детстве, что надо помогать слабым. Вы видите, что Израиль сильнее, чем Газа, а значит - Израиль не прав. Но! Против крошечного Израиля с населением 9,3 миллиона человек (включая 2 миллиона арабов) выступает огромный мусульманский мир с населением в 1,8 миллиарда человек. Только арабов, включая палестинских, в регионе около 375 миллионов. Вы точно за слабых?
Я понимаю, что вы всегда за справедливость.
Вас так учили в детстве, что надо поддерживать бедных. Но Израиль был создан даже не бедными евреями, а нищими. Их дома сжигали, а их имущество отнимали. Они бежали от погромов и от нацизма. Они приехали в пустыню с малярийными болотами и превратили ее в цветущий сад. Они не сидели на пособиях.
Вы говорите про несчастных палестинских беженцев, но забываете, что выросло уже три (!) поколения палестинцев, сидящих на велфере ООН и десятков гуманитарных организаций.
Вы забываете и про то, что из арабских стран бежали более 850 000 евреев. Сколько из них получает пособие беженца? Ноль. Вы точно за справедливость?
Я понимаю, что вы всегда за демократию.
Но почему вы не видите, что Израиль, находясь во враждебном окружении, смог построить настоящее демократическое государство. С парламентом, с арабскими партиями. Без военной диктатуры — не время, мол, сейчас для демократии, сынок, Родина в опасности. А много ли мусульманских стран, купающихся в нефтяных деньгах, смогли построить у себя настоящую демократию? Без смертной казни, с правами для женщин, со свободой совести, с отсутствием цензуры, с соблюдением прав человека. Назовите хоть одно. Вы точно за демократию?
Я понимаю, что вы всегда за мир.
А вы знаете, сколько дней дали прожить Израилю в мире? Меньше суток. 14 мая 1948 года было объявлено о создании государства Израиль, а 15 мая армии пяти арабских государств начали войну. Для окончательного решения еврейского вопроса. И с тех пор военное положение в Израиле не отменялось НИ НА ОДИН ДЕНЬ.
Вы точно за мир?
И еще. Давайте представим, что Израиля нет. Вы правда думаете, что настанет вечный мир? Серьезно? Это Израиль виновен в том, что сунниты режут шиитов? Или наоборот. Это Израиль захватил Кувейт? Организовал войну Ирана с Ираком? Война курдов с турками — дело рук Израиля? А война в Йемене? Может вы забыли про побивание камнями? Про изнасилования пленных? Про взрывы самолетов? Про отрезание голов заложникам? Про уничтожение памятников культуры? Про расстрелы школьных автобусов? Про пояса шахидов? Это все дело рук мусульманских террористов.
Так почему вы не за Израиль?