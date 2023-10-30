МНЕНИЕ | Почему вы не за Израиль?

Вопрос людям, выходящим на протесты против Израиля. Я понимаю, что вы всегда за слабых.

Вас так учили в детстве, что надо помогать слабым. Вы видите, что Израиль сильнее, чем Газа, а значит - Израиль не прав. Но! Против крошечного Израиля с населением 9,3 миллиона человек (включая 2 миллиона арабов) выступает огромный мусульманский мир с населением в 1,8 миллиарда человек. Только арабов, включая палестинских, в регионе около 375 миллионов. Вы точно за слабых?

Я понимаю, что вы всегда за справедливость.

Вас так учили в детстве, что надо поддерживать бедных. Но Израиль был создан даже не бедными евреями, а нищими. Их дома сжигали, а их имущество отнимали. Они бежали от погромов и от нацизма. Они приехали в пустыню с малярийными болотами и превратили ее в цветущий сад. Они не сидели на пособиях.

Вы говорите про несчастных палестинских беженцев, но забываете, что выросло уже три (!) поколения палестинцев, сидящих на велфере ООН и десятков гуманитарных организаций.

Вы забываете и про то, что из арабских стран бежали более 850 000 евреев. Сколько из них получает пособие беженца? Ноль. Вы точно за справедливость?

Я понимаю, что вы всегда за демократию.

Но почему вы не видите, что Израиль, находясь во враждебном окружении, смог построить настоящее демократическое государство. С парламентом, с арабскими партиями. Без военной диктатуры — не время, мол, сейчас для демократии, сынок, Родина в опасности. А много ли мусульманских стран, купающихся в нефтяных деньгах, смогли построить у себя настоящую демократию? Без смертной казни, с правами для женщин, со свободой совести, с отсутствием цензуры, с соблюдением прав человека. Назовите хоть одно. Вы точно за демократию?

Я понимаю, что вы всегда за мир.