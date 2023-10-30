В Ида-Вирумаа уволили 10 полицейских. Они не сдали эстонский на С1

В конце октября Департамент полиции и погранохраны уволил несколько сотрудников полиции. Они не смогли сдать экзамен по эстонскому языку на С1 (высшая категория эстонского языка). Многие из них проработали в полиции более 20 лет, некоторым не хватало 2-3 лет до выхода на пенсию. Соответственно, полицейскую пенсию они теперь не получат.

„Владение эстонским языком на категорию С1 для сотрудника Департамента полиции и погранохраны – это требование, прописанное в законе. Полиция не может сама нарушать закон“, – подтвердил RusDelfi информацию об увольнениях префект Идаской префектуры Тарво Крууп. Теперь в Ида-Вирумаа будет на 10 человек меньше, которые следят за соблюдением закона. Среди них патрульные и участковые полицейские, следователи и следователи по особым делам.

Департамент предлагает курсы государственного языка с 2008 года. Курсы и поддержка были предложены и недавно уволенным сотрудникам. Последняя проверка проходила в 2021 году. Тогда Языковой департамент (бывшая Языковая инспекция) предложил сразу уволить всех сотрудников, кто не владеет эстонским на С1. Департамент полиции и погранохраны назначил новый срок сдачи на категорию к 1 ноября 2022 года.

„Поскольку к этой дате у части сотрудников категория по-прежнему отсутствовала, в Департаменте полиции и погранохраны было принято решение еще раз продлить срок более чем на год (до ноября 2023 года), и только затем рассмотреть рекомендации Языкового департамента“, – прокомментировали в Департамент полиции. Кто не сдал экзамен и к ноябрю этого года – вынужден был покинуть рабочее место.

„Еще одной из возможностей изучения эстонского, что предлагал департамент, является языковое погружение, когда сотруднику Идаской префектуры предлагается временно поработать в Лыунаской или Ляэнеской префектурах, чтобы оказаться в эстонской языковой среде и улучшить навыки общения на эстонском“.

По словам непосредственного начальника уволенных полицейских Тарво Круупа, оставить людей, которые не выполняют существующие требования, было бы несправедливым по отношению к тем коллегам, которые их исполняют.