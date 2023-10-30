В Ида-Вирумаа уволили 10 полицейских. Они не сдали эстонский на С1(29)
Как стало известно RusDelfi, c ноября в самом опасном уезде страны станет на десять полицейских меньше. Они неидеально владели эстонским языком.
В конце октября Департамент полиции и погранохраны уволил несколько сотрудников полиции. Они не смогли сдать экзамен по эстонскому языку на С1 (высшая категория эстонского языка). Многие из них проработали в полиции более 20 лет, некоторым не хватало 2-3 лет до выхода на пенсию. Соответственно, полицейскую пенсию они теперь не получат.
„Владение эстонским языком на категорию С1 для сотрудника Департамента полиции и погранохраны – это требование, прописанное в законе. Полиция не может сама нарушать закон“, – подтвердил RusDelfi информацию об увольнениях префект Идаской префектуры Тарво Крууп. Теперь в Ида-Вирумаа будет на 10 человек меньше, которые следят за соблюдением закона. Среди них патрульные и участковые полицейские, следователи и следователи по особым делам.
Департамент предлагает курсы государственного языка с 2008 года. Курсы и поддержка были предложены и недавно уволенным сотрудникам. Последняя проверка проходила в 2021 году. Тогда Языковой департамент (бывшая Языковая инспекция) предложил сразу уволить всех сотрудников, кто не владеет эстонским на С1. Департамент полиции и погранохраны назначил новый срок сдачи на категорию к 1 ноября 2022 года.
„Поскольку к этой дате у части сотрудников категория по-прежнему отсутствовала, в Департаменте полиции и погранохраны было принято решение еще раз продлить срок более чем на год (до ноября 2023 года), и только затем рассмотреть рекомендации Языкового департамента“, – прокомментировали в Департамент полиции. Кто не сдал экзамен и к ноябрю этого года – вынужден был покинуть рабочее место.
„Еще одной из возможностей изучения эстонского, что предлагал департамент, является языковое погружение, когда сотруднику Идаской префектуры предлагается временно поработать в Лыунаской или Ляэнеской префектурах, чтобы оказаться в эстонской языковой среде и улучшить навыки общения на эстонском“.
По словам непосредственного начальника уволенных полицейских Тарво Круупа, оставить людей, которые не выполняют существующие требования, было бы несправедливым по отношению к тем коллегам, которые их исполняют.
„Подчеркну, что коллеги, которые из-за недостаточного знания эстонского языка были освобождены от должности распоряжением руководства или ушли по собственному желанию, могут снова вернуться в ряды Департамента полиции и погранохраны, если получат необходимую категорию С1. Поскольку все эти люди работали с нами до 1 декабря 2020 года, в случае восстановления на работе их стаж на службе в полиции и их право на спецпенсию сохранятся“, – добавил он.
О нехватке полицейских говорят уже давно. Например, бывший гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в 2022 году отметил, что нехватка полицейских из-за низких зарплат создает PPA проблемы по всей Эстонии. В столичном регионе не хватает 120 полицейских, и в других регионах наблюдается пропорционально схожий дефицит кадров. Уже новый директор PPA Эгерт Беличев в 2023 году подчеркнул, что в целом сейчас около 300 вакантных должностей. В то же время в последние годы увольняется больше людей, чем приступают к работе. При этом государство не может обеспечить финансирование Академии МВД. По словам директора колледжа полиции и погранохраны Кристьяна Яани, за четыре года они могут подготовить около 800 полицейских, а необходимо почти в два раза больше.