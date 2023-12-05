РАССЛЕДОВАНИЕ | Весь мир использовал Эстонию для криптомошенничества, из-за чего экономика страны оказалась на грани провала

Как показывает расследование „Экспресса“, всего за пару лет через эстонские фирмы было украдено или отмыто более одного миллиарда евро. Страна и по сей день расхлебывает горькие последствия репутационного ущерба, а в январе едва избежала провала в международной оценке, что могло бы затянуть эстонскую экономику в трясину еще глубже.

Более того, как считают некоторые, это был бы финансовый скандал, сравнимый с делом Danske Bank. Кредитный рейтинг Эстонии мог резко упасть, все жилищные кредиты и лизинг бы подорожали.

Что способно учинить такие разрушения? Знакомьтесь: криптовалютная лицензия.

В 2017 году правительство захотело сделать Эстонию пионером в мире криптовалют, одной из первых европейских стран, которая может выдать лицензию криптопредпринимателю в срок до 30 дней. Результатом стал неожиданный глобальный бум — в Эстонию хлынул такой поток бизнесменов, какого еще не бывало. Всего за несколько лет лицензии были выданы более чем 1600 компаниям.

Деятельность иностранцев, получивших лицензии, до сих пор глубоко не изучена.

ГЛАВА I

СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО И ПУСТЫЕ ОФИСЫ

Результат обширного анализа данных, проведенного „Экспрессом“, показывает, что в период с конца 2017 по конец 2022 года разрешение на работу с виртуальной валютой в Эстонии получили 1 644 компании. Чаще всего эстонские криптокомпании были нарасхват среди россиян, украинцев и латышей.