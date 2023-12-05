РАССЛЕДОВАНИЕ | Весь мир использовал Эстонию для криптомошенничества, из-за чего экономика страны оказалась на грани провала

Шесть лет назад эстонское государство само того не осознавая нараспашку открыло двери для желающих обмануть криптоинвесторов. Сюда устремились мошенники со всего мира. В серии статей „Власть крипты“ Eesti Ekspress подробно рассматривает, как был открыт этот ящик Пандоры и что из него вылетело.
Как показывает расследование „Экспресса“, всего за пару лет через эстонские фирмы было украдено или отмыто более одного миллиарда евро. Страна и по сей день расхлебывает горькие последствия репутационного ущерба, а в январе едва избежала провала в международной оценке, что могло бы затянуть эстонскую экономику в трясину еще глубже.
Более того, как считают некоторые, это был бы финансовый скандал, сравнимый с делом Danske Bank. Кредитный рейтинг Эстонии мог резко упасть, все жилищные кредиты и лизинг бы подорожали.
Что способно учинить такие разрушения? Знакомьтесь: криптовалютная лицензия.
В 2017 году правительство захотело сделать Эстонию пионером в мире криптовалют, одной из первых европейских стран, которая может выдать лицензию криптопредпринимателю в срок до 30 дней. Результатом стал неожиданный глобальный бум — в Эстонию хлынул такой поток бизнесменов, какого еще не бывало. Всего за несколько лет лицензии были выданы более чем 1600 компаниям.
Деятельность иностранцев, получивших лицензии, до сих пор глубоко не изучена.