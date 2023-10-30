Что это было? Первые реакции на антисемитские столкновения в аэропорту Махачкалы

„Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, — сказал он. — Другие мусульманские республики на Кавказе тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке, но [там] подобного беспредела не произошло. Только у нас в Дагестане мы в очередной раз показали недостойное поведение. Мы чем вчера помогли палестинцам? Детям, старикам, женщинам, испытывающим страдания?“

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил , что погромы спровоцировали „экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далёкими от Дагестана и уж тем более от ислама“.

Каждому из нас нелегко, оставаясь на месте, наблюдать за бесчеловечной расправой мирного населения — палестинского народа. Вместе с тем призываем жителей республики не поддаваться на провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения“, — заявил председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

„Призываем жителей республики с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в мире. Федеральные власти и международные организации предпринимают все возможные усилия для прекращения огня против мирных жителей Газы.

ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральном округу сообщило, что установлены личности 150 активных участников беспорядков, 60 из которых задержаны. В МВД заявили , что все личности участников беспорядков будут установлены благодаря работающей в аэропорту системе видеонаблюдения. В ведомстве подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

По официальным данным, в результате столкновений пострадали 20 человек : 10 из них находятся в стационаре в тяжёлом (двое — в крайне тяжёлом) состоянии и в состоянии средней тяжести. Ещё 10 человек с лёгкими повреждениями обратились за амбулаторной помощью. По данным полиции , девять пострадавших — сотрудники правоохранительных органов.

Аэропорт будет закрыт на приём воздушных судов до трёх часов ночи 6 ноября, добавили в ведомстве.

К 22:20 в Росавиации заявили , что аэропорт Махачкалы освобождён от „несанкционированно проникших граждан“.

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля опубликовали совместное заявление по поводу случившегося.

„Государство Израиль со всей серьёзностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всём мире. Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян“, — говорится в тексте.

В заявлении также сообщается, что посол Израиля в России Алекс Бен-Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев.

Верховный муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди призвал жителей республики прекратить беспорядки в аэропорту и пожелал им терпения.

„То, что касается сегодняшней акции: вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Ваше возмущение мы понимаем и воспринимаем очень болезненно. Но таким вариантом это не прекратишь. Мы будем решать этот вопрос по-другому. Не митингами, а соответствующим образом. Вам — максимум терпения и спокойствия“, — сказал он.

Антисемитские акции осудили и в координационном Центре мусульман Северного Кавказа.

„В последние дни мы сталкиваемся с провокациями деструктивных сил, которые, сугубо в личных корыстных интересах, в целях разжигания межконфессиональной розни на Северном Кавказе пытаются призвать мусульман выйти на улицы против всех евреев, в том числе столетиями мирно живущих на нашей территории, евреев-граждан Российской Федерации, которые не имеют никакого отношения к геноциду палестинцев со стороны Израиля, США и их приспешников. Идут попытки интерпретировать отдельные заявления и малочисленные акции как мнение народа“, — говорится в заявлении Центра.

По поводу случившегося высказался и президент Украины Владимир Зеленский.