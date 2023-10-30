Что это было? Первые реакции на антисемитские столкновения в аэропорту Махачкалы
Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа. Ранее в соцсетях появилось сообщение с призывом встретить прибывающий в 19:00 самолёт из Тель-Авива и „отлавливать евреев, пока они не разъехались“. Собравшиеся проверяли паспорта у людей, казавшихся им „похожими на евреев“. После этого они прорвались в аэропорт, пытались атаковать самолёт, автобус и полицейскую машину, пишет СПЕКТР.
К 22:20 в Росавиации заявили, что аэропорт Махачкалы освобождён от „несанкционированно проникших граждан“.
Аэропорт будет закрыт на приём воздушных судов до трёх часов ночи 6 ноября, добавили в ведомстве.
По официальным данным, в результате столкновений пострадали 20 человек: 10 из них находятся в стационаре в тяжёлом (двое — в крайне тяжёлом) состоянии и в состоянии средней тяжести. Ещё 10 человек с лёгкими повреждениями обратились за амбулаторной помощью. По данным полиции, девять пострадавших — сотрудники правоохранительных органов.
Управление Следственного комитета РФ Республики Дагестан возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и т.д.
ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральном округу сообщило, что установлены личности 150 активных участников беспорядков, 60 из которых задержаны. В МВД заявили, что все личности участников беспорядков будут установлены благодаря работающей в аэропорту системе видеонаблюдения. В ведомстве подтвердили факт возбуждения уголовного дела.
Правительство Дагестана заявило, что ситуация в аэропорту Махачкалы „находится под контролем“.
„Призываем жителей республики с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в мире. Федеральные власти и международные организации предпринимают все возможные усилия для прекращения огня против мирных жителей Газы.
Каждому из нас нелегко, оставаясь на месте, наблюдать за бесчеловечной расправой мирного населения — палестинского народа. Вместе с тем призываем жителей республики не поддаваться на провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения“, — заявил председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погромы спровоцировали „экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далёкими от Дагестана и уж тем более от ислама“.
„Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, — сказал он. — Другие мусульманские республики на Кавказе тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке, но [там] подобного беспредела не произошло. Только у нас в Дагестане мы в очередной раз показали недостойное поведение. Мы чем вчера помогли палестинцам? Детям, старикам, женщинам, испытывающим страдания?“
Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля опубликовали совместное заявление по поводу случившегося.
„Государство Израиль со всей серьёзностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всём мире. Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян“, — говорится в тексте.
В заявлении также сообщается, что посол Израиля в России Алекс Бен-Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев.
Верховный муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди призвал жителей республики прекратить беспорядки в аэропорту и пожелал им терпения.
„То, что касается сегодняшней акции: вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Ваше возмущение мы понимаем и воспринимаем очень болезненно. Но таким вариантом это не прекратишь. Мы будем решать этот вопрос по-другому. Не митингами, а соответствующим образом. Вам — максимум терпения и спокойствия“, — сказал он.
Антисемитские акции осудили и в координационном Центре мусульман Северного Кавказа.
„В последние дни мы сталкиваемся с провокациями деструктивных сил, которые, сугубо в личных корыстных интересах, в целях разжигания межконфессиональной розни на Северном Кавказе пытаются призвать мусульман выйти на улицы против всех евреев, в том числе столетиями мирно живущих на нашей территории, евреев-граждан Российской Федерации, которые не имеют никакого отношения к геноциду палестинцев со стороны Израиля, США и их приспешников. Идут попытки интерпретировать отдельные заявления и малочисленные акции как мнение народа“, — говорится в заявлении Центра.
По поводу случившегося высказался и президент Украины Владимир Зеленский.
„Ужасающие видео из Махачкалы, Россия, где разъярённая толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля, летевших из Тель-Авива. Это не единичный инцидент в Махачкале, а скорее часть широко распространённой в России культуры ненависти к другим народам, которая пропагандируется государственным телевидением, экспертами и властями“, — написал Зеленский в X.
По его словам, эта культура ненависти пропагандируется государственным ТВ, экспертами и властями РФ. Зеленский отметил, что антисемитские высказывания позволяли себе глава МИД России Сергей Лавров и президент Владимир Путин.
Ранее представитель главного раввината России в Дагестане художник Овадья Исаков заявил, что не исключает массовой эвакуации евреев из республики.
„Ситуация очень тяжёлая в Дагестане, люди из общины боятся, они звонят, а я не знаю, что посоветовать. Одна женщина обратилась за помощью к участковому, а тот сказал: „Ну, вы же видите, что вы делаете с их детьми там“. Она пыталась объяснить, что ХАМАС делает, но для участкового всё наоборот. Весь мир перевёрнут для него и всех остальных, — сказал Исаков. — Я себя в безопасности не чувствую, хотя синагога охраняется, есть патрулирование, но случай с участковым показывает, что никакой безопасности нет“.
По его словам, в Дербенте живёт 300−400 еврейских семей и ещё столько же — на территории остального Дагестана.
При этом, как сказал Исаков, эвакуироваться на территорию России „не спасение, в России тоже были погромы“. „Непонятно, куда бежать“, — добавил представитель раввината.
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