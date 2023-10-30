ВИДЕО | Небывалый уровень преступности: как выглядят самые опасные районы Стокгольма?

„Стокгольмское гетто“ - это районы Ринкебю и Тенста. 9 из 10 их жителей - мигранты, так что называют эти микрорайоны - „маленькое Сомали“.

Шведское общество - достаточно однородное еще в конце 20-го века - сейчас становится все более многонациональным. Каждый четвертый житель страны является мигрантом, а у каждого третьего жителя страны хотя бы один из родителей родился не в Швеции. Это - просто невероятные показатели, они в два раза больше, чем в Германии или Великобритании и в три раза больше, чем во Франции. Просто представьте - более 120 тысяч человек приезжают в Швецию каждый год.

Насколько в Стокгольме безопасно? Я вам процитирую местные СМИ. „53 процента жителей столицы крайне обеспокоены уровнем преступности. Этот показатель вырос на 7 процентов по сравнению с прошлым годом и он находится на самом высоком уровне за всю современную историю Швеции“

За предыдущий месяц же в Стокгольме произошло какое-то рекордное количество перестрелок. В ходе последних 10 случаев погибло 11 человек. Это связывают с расколом преступной группировки „Фокстрот“, но для тихого спокойного Стокгольма это - просто небывалый всплеск насилия.

Премьер-министр страны Ульф Кристерссон после этих событий в обращении к нации сказал, что такая ситуация сложилась из-за политической наивности и неудачной интеграции и настало время пересмотреть миграционную политику страны.

Микрорайон с самой высокой преступностью

Самый же высокий уровень преступности в Стокгольме отмечен в районе Ринкебю. Едем туда! Прямо у выхода из метро - рынок Ринкебю. На площади магазины и кафе, здесь же - какая-то торговля. Говорят, это самая грязная часть района. Что тут сказать? Я много лет прожил в разных спальных районах в разных городах, и этот - самый чистый из них.