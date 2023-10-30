В Нарве снова будут говорить об истории города и об эстонско-русских культурных связях

Научный семинар ESTO-RUSSIСA уже в одиннадцатый раз объединит исследователей эстонско-русских контактов из Тарту, Нарвы и других городов Эстонии. На семинаре в этом году с докладами выступят 13 исследователей русского языка и культуры.

Уроженец города Нарвы профессор Сергей Геннадиевич Исаков (1931–2013) всю свою жизнь посвятил изучению эстонско-русских культурных связей, исследованию общественной, политической и культурной жизни русской общины в Эстонии. Согласно последней воле профессора Исакова в октябре 2013 года наследники передали его научную библиотеку в дар библиотеке Нарвского колледжа. Фонд памяти Исакова насчитывает 5602 единицы хранения.

Заседания семинара пройдут на русском языке. Принять участие в работе семинара можно в аудитории колледжа или дистанционно. Познакомиться с дополнительной информацией о семинаре можно на веб-странице .

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