Фактор газа. Как Путин и ХАМАС угрожают Европе энергетическим кризисом этой зимой

Во-первых, ЕС не избавился от России полностью . „Газпром“ и „Новатэк“ по-прежнему поставляют европейским потребителям заметные объемы как трубопроводного, так и сжиженного газа. Стабильность этих поставок под вопросом с тех пор, как Путин доказал способность перекрывать кран для достижения политических и военных целей, даже если это вредит „Газпрому“ и российской экономике в целом.

Однако даже тщательная подготовка не устранила структурные проблемы, из-за которых Европа в ближайшие годы будет уязвима для энергетического шантажа со стороны Кремля или арабских стран.

Все шло хорошо, цены упали с прошлогодних пиков в два-три раза, и даже французские атомные станции вернулись к нормальной работе после несвоевременного провала выработки прошлой зимой из-за плановых и не очень профилактических работ на АЭС.

К новой зиме европейцы подготовились особенно тщательно: заполнили хранилища до невиданных 99% , ввели в строй терминалы для приема сжиженного газа, заключили мегаконтракты на его поставку на годы вперед.

Для этого пришлось экономить газ, замещать российские трубопроводные поставки сжиженным газом по заоблачным ценам, субсидировать население и промышленность.

Европа, не вводившая санкции против российского газа, напряглась и справилась с зависимостью от „Газпрома“. Если до войны российский газ покрывал более 40% европейских потребностей, то теперь — менее 10%.

Российский лидер Владимир Путин начал отключать газ Европе еще летом 2021 года, а после вторжения в Украину в феврале 2022-го поставки быстро сократились до минимума .

А все было так прекрасно еще месяц назад.

А во-вторых, на дне Балтийского моря произошла странная авария на европейском газопроводе, которая возродила призрак большой диверсии на „Северном потоке“ годичной давности и поставила под сомнение безопасность инфраструктуры, от которой зависит энергообеспечение 27 стран ЕС с населением почти полмиллиарда человек.

Во-первых, на Ближнем Востоке началась новая война. ХАМАС напал на Израиль, и конфликт в ключевом нефтегазодобывающем регионе планеты грозит перерасти в региональный, а то и в международный.

Во-вторых, отказ от одного крупного поставщика трубопроводного газа по долгосрочным контрактам в лице „Газпрома“ поставил ЕС в зависимость от цен на свободном спотовом рынке сжиженного газа — не менее капризном и чувствительном к неприятностям геополитического свойства.

Ничто так не напрягает рынки и не взвинчивает цены, как угроза перебоев с поставками. Ничто так не срывает поставки, как война, поскольку она угрожает инфраструктуре мирового энергетического рынка: проливам, трубопроводам, портам, добывающим платформам.

Осенью прошлого года был взорван главный российский подводный газопровод в Европу, „Северный поток“. Осенью этого года случилась странная авария на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией — и цены резко выросли.

В текущую цену газа в Европе уже заложены геополитические риски, и любая эскалация лишь увеличит счет за свет и отопление этой зимой. Это уже происходит.

Газа много, спрос подавлен, но цены не снижаются. Почему?

Цены на газ в Европе сейчас в два-три раза превышают довоенные, несмотря на то, что в этом году спрос сократился более чем на 10% по сравнению с прошлым и на 17% по сравнению со средним в предвоенную пятилетку 2017-2021.

Еще год назад цены были не в три, а в десять раз выше прежних, однако их снижение с тех пиков так и не привело к восстановлению спроса, поскольку Европа переживает экономический кризис, население экономит деньги, а производство сокращается.

В то же время с поставками всё нормально — ЕС уже некуда девать газ. Европейские подземные хранилища переполнены, часть газа закачали в украинские хранилища, несмотря на войну, и теперь трейдеры уже используют суда для хранения сжиженного газа. У европейских берегов стоят на рейде два десятка газовозов в ожидании покупателей.

Однако несмотря на подавленный спрос и избыток предложения, цены растут. Виной тому война и угроза диверсий на трубопроводах в Европе, отмечают аналитики ICIS.