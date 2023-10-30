Как обнаружить рак легких на ранней стадии? Помог бы этот аппарат

Цифры показывают, что смертность от рака легких в Эстонии одна из самых высоких в Европе. Основная причина кроется в слишком позднем выявлении опухоли. Очереди к врачу-специалисту занимают по нескольку месяцев, но для диагноза „рак легких“ месяцы ожидания – это безнадежно поздно. Особенно остро проблема стоит в малых городах, где нет приема врачей-специалистов, и поэтому люди не могут вовремя попасть к врачу. Среди злокачественных опухолей рак легких занимает второе место по частоте у мужчин и четвертое у женщин. „Ежегодно в Эстонии рак легких диагностируют почти у 850 человек, из них около 600 мужчин и 250 женщин. Примерно в 40% случаев рак легких выявляют на поздней стадии“, - прокомментировала статистику руководитель Антиракового союза Эстонии Майе Эгипт .

Уже в прошлом году Антираковый союз Эстонии начал сбор денег на приобретение мобильного компьютерного томографа, с помощью которого можно делать послойные снимки человеческого тела и выявлять заболевание еще до появления симптомов. Мобильный компьютерный томограф станет отличным подспорьем, особенно для жителей небольших городов и сельской местности, поскольку позволяет проводить скрининг рака легких, а также другие назначенные специалистами исследования за пределами крупных городов и медицинских центров. „Благодаря отзывчивым благотворителям мы приблизились к своей мечте, но всей необходимой суммы у нас пока нет. Только вместе мы сможем изменить мир к лучшему“, - заявила Эгипт.

„Профилактические мероприятия играют в предотвращении рака огромную роль, и новый мобильный компьютерный томограф станет важнейшим шагом в, делающим передовые исследования доступнее для людей, – рассказал руководитель отдела рисков страхования жизни ERGO Марек Вийк. По его словам, растет осознание того, что раком можно заболеть на протяжении всей жизни. Люди больше думают о своем здоровье и благополучии своей семьи, в результате чего возрос интерес к страхованию от рака как к одной из возможных мер профилактики. Об этом свидетельствует тот факт, что в этом году количество клиентов, выбравших страхование от рака ERGO, уже на 40% выше, чем в прошлом году. Чтобы внести свой вклад в профилактику рака, компания ERGO поддерживает деятельность Антиракового союза Эстонии, выплачивая ему пропорциональную часть взноса по страхованию от рака. Вийк добавил, что своевременно заключенная страховка дает возможность начать лечение как можно раньше после получения диагноза и обеспечивает финансовую поддержку человека и его семьи в тот период, когда все ресурсы израсходованы на борьбу с заболеванием. Страховка поможет, если она оформлена превентивно, то есть, когда человек здоров и у него еще не возникли проблемы со здоровьем.