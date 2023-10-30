30.10.2023, 08:49
Следственный комитет России взял под „особый контроль“ расследования массовых беспорядков в Дагестане
ФОТО: | Scanpix
Глава СК РФ Александр Бастрыкин „поставил на контроль“ расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане.
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. Бастрыкин поручил главе Следственного управления СК РФ по Дагестану Дмитрию Беляеву „установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку“. Ход и результаты расследования, сообщает СК, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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