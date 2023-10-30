Следственный комитет России взял под „особый контроль“ расследования массовых беспорядков в Дагестане

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. Бастрыкин поручил главе Следственного управления СК РФ по Дагестану Дмитрию Беляеву „установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку“. Ход и результаты расследования, сообщает СК, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.