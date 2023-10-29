Римский статут в путинскую спину. Как Кремль потерял армянского союзника и не приобрел турецкого друга

Первая причина банальна. Сам факт смены власти революционным путём (и в принципе факт смены власти) уже является неприемлемым для Российской Федерации — что несколько иронично при официальной преемственности РФ от СССР, государства, появившегося в ходе революции. При этом Российская Федерация является страной, где „стабильность“ и „вертикаль власти“ возведены в ранг абсолютных святынь, ради которых можно пойти на любые жертвы (среди населения, конечно же). Более того, армянская революция произошла практически бескровно и не повлекла за собой ни гражданской войны, ни гуманитарной катастрофы, лишив тем самым российскую пропаганду красивой картинки, подтверждающей тезис о безусловной пагубности любого рода революций, протестов и прочей столь ненавистной путинскому режиму гражданской активности.

Вторая причина, по которой Кремлю было тяжело примириться с существованием Пашиняна, чуть менее очевидна. Путинский режим, выстроенный на основе личных интересов кланов, семей, однокурсников, глав криминальных группировок (отчего, закономерно, личное и неформальное играет куда большую роль, чем общественное и законное), предпочитает вести дела с подобными себе неформальными структурами криминально-кланового характера. Карабахский клан, практически безраздельно управлявший Арменией с конца 90х, был социально, культурно, понятийно (то есть — „по понятиям“) максимально близок российскому руководству. Зарождающаяся путинская диктатура укрепилась на фоне крайне подозрительных взрывов жилых домов в Москве в 1999 году. В этом же году, с разницей примерно в полтора месяца, произошёл расстрел армянского парламента, очень кстати расчистивший дорогу режиму Кочаряна. И хотя причастность властей что к взрывам в Москве, что к теракту в Ереване так и не была доказана официально, есть смутные догадки, кто же был основным бенефициантом — что в первом, что во втором случае. После своего прихода к власти „карабахцы“ закрепили свой кланово-криминальный стиль управления. Недавно Алексей Арестович в своём Telegram-канале так характеризовал период их правления: „История карабахского клана — история того, как одна группировка мафиозного типа смогла взять в заложники целую страну и затормозить в развитии на тридцать лет целый народ“. И вспоминая, например, как охранники Роберта Кочаряна забили до смерти его знакомого, посмевшего панибратски обратиться к правителю: „Привет, Роб“, подобная характеристика не кажется таким уж преувеличением.