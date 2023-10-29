ВИДЕО | В аэропорту Махачкалы из-за прилета рейса из Тель-Авива собрались сотни протестующих. Толпа прорвалась на летное поле и блокировала самолет(17)
Возле аэропорта Махачкалы вечером 29 октября собралась толпа местных жителей. Как пишут телеграм-каналы „ЧП Дагестан“ и „Тут Дагестан“, причиной схода стал прилет рейса Red Wings из Тель-Авива.
На видео, распространенных телеграм-каналами, видно несколько сотен людей; некоторые из них спорят с сотрудниками полиции. Некоторые держат в руках плакаты, передает „Медуза“.
Ранее в телеграме начали распространяться сообщения о том, что в Дагестан прилетает „прямой рейс с Израиля“, с призывами прийти в аэропорт и не допустить посадки самолета.
Толпа останавливала выезжающие с территории аэропорта автомобили. У находившихся там людей проверяли паспорта. В числе остановленных толпой транспортных средств был автозак ОМОНа. Один из пассажиров рейса рассказал телеграм-каналу „Тут Дагестан“, что когда он вышел на улицу, к нему „подлетели человек пятьдесят“ и спросили его, не еврей ли он. По словам мужчины, он сразу „сориентировался“ и сказал, что он русский. Его отпустили после того, как он показал российский паспорт — окружившие его люди якобы сказали, что „не евреев не трогаем сегодня“.
Через несколько часов протестующие ворвались в здание аэропорта. Как пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“, собравшиеся заходили в каждое помещение, выкрикивая антисемитские лозунги. Сотрудники аэропорта при этом пытались прятаться в служебных кабинетах — это видно на опубликованных в соцсетях видеороликах. Позднее часть людей выбежала на взлетно-посадочную полосу и пыталась проникнуть в самолет, прилетевший из Тель-Авива. Росавиация сообщила, что аэропорт закрыт „до нормализации ситуации“ на прием и отправку рейсов „в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта“. Телеграм-канал Mash Gor опубликовал видео, на котором, как утверждается, сотрудники аэропорта Махачкалы предлагают толпе выбрать трех человек, которые с камерами зайдут в самолет, чтобы доказать, что в салоне нет евреев.
Полицейские никак не препятствовали толпе. Они лишь призывали в мегафон воздержаться от погрома и перекрытия дорог, а также говорили, что „понимают“ собравшихся и готовы вместе с ними „встать и скандировать“. Только когда участники акции прорвались на взлетное поле, смяв охрану аэропорта, на место прибыл спецназ — однако и тогда силовики не стали никого разгонять. В аэропорт приехали министр Дагестана по национальной политике Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов, которые вступили в переговоры с собравшимися. Как пишет „Осторожно, новости“, в районе аэропорта также стали глушить связь, чтобы толпа не могла координировать действия.
Большинство прилетевших из Тель-Авива, судя по всему, не выходили из аэропорта, пишет Sota. Издание отмечает, что регулярны рейс Red Wings Тель-Авив — Махачкала в основном используется как пересадочный в Москву, так как прямые билеты в российскую столицу из Израиля очень дорогие. „Таким образом, большая часть пассажиров гарантированно не собиралась выходить в Махачкале“, — делает вывод Sota.
Позже участники беспорядков в аэропорту Махачкалы попытались перевернуть полицейский автомобиль. Видео инцидента распространили телеграм-каналы.
Был ли кто-то внутри автомобиля, неясно.
Власти Дагестана при этом заявили, что ситуация в аэропорту „находится под контролем“.
Появились видеозаписи, свидетельствующие о том, что в аэропорт и на взлетное поле зашли отряды ОМОНа, однако пока неясно, предприняли ли они попытки задержания участников беспорядков.
СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках из-за захвата аэропорта Махачкалы
Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках, после того как толпа с антисемитскими лозунгами прорвалась на взлетное поле. Об этом сообщает РИА Дагестан.
Статья (212 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
На летное поле тем временем прибыли усиленные наряды полиции, однако о каких либо задержаниях пока неизвестно.
МВД, в свою очередь, заявило, что сможет установить личности всех участников беспорядков, так как в аэропорту работают камеры видеонаблюдения.
Аэропорт закрыт на прием и отправку рейсов „до нормализации ситуации“, сообщили в Росавиации. Готовившиеся к посадке борты отправлены на запасные аэродромы.
За последние сутки на Северном Кавказе прошел целый ряд антисемитских акций. В дагестанском Хасавюрте толпа собралась у одной из гостиниц из-за слухов, что туда якобы заселили беженцев из Израиля. Полицейские позволили некоторым из собравшихся войти внутрь, чтобы те убедились, что это не так. В столице Карачаево-Черкесии прошел митинг, участники которого потребовали „выселить“ евреев. МВД впоследствии утверждало, что 34 из 80 собравшихся были задержаны, и на них составили протоколы об участии в несанкционированных митингах. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр и оставили на его стене антисемитскую надпись.
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