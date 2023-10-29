„Я здесь, потому что я помню об этом“. Нарва принимает участие в международной акции „Возвращение имен“

Акцию „Возвращение имен“ проводит международное историко-просветительское, правозащитное общество „Мемориал“. Когда-то она проходила только в Москве. Но постепенно распространилась по разным городам России и мира. В этот день тысячи людей, сменяя друг друга, читают вслух имена родственников, расстрелянных советской властью.

В Москве с 2007 года акция традиционно проходила у Соловецкого камня на Лубянской площади. Но с 2020 года ее перестала согласовывать городская администрация, сообщая, что тем самым предотвращает распространение короновируса. Акция не сошла на нет. Со временем она только расширила свою географию, в контексте войны и усиливающихся запретов она приобрела больший политический характер.

На сайте, посвященном акции, на котором можно увидеть чтения всех участников, организаторы пишут: „Уже второй год „Возвращение имен“ проходит в контексте полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины. Украина защищает не только свою независимость, но и абсолютно важную для нас систему ценностей, в центре которой – свобода и права человека. Сегодня, когда пропаганда в России, работающая также и во многих других странах, тщательно пытается стереть и взять под контроль память о терроре, чтобы оправдать современные репрессии и военные преступления, как никогда важно проводить эту акцию“.

Также в Нарве в понедельник, 30 октября, в 17:00 в Нарвской Центральной библиотеке по случаю Дня политзаключенных состоится показ фильма „Изменницы“ кинорежиссер Евгения Головня. После фильма все участники смогут зачитать имена жертв Нарвского ГУЛАГа. Показ и обсуждение фильма пройдут на русском языке. Вход бесплатный.

Издание „Медуза“ рассказывает подробно, как проходит сегодняшняя акция в России и за ее пределами.

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