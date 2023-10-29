Поджог культурного центра, выселение из гостиницы, требование выгнать из региона – на Северном Кавказе прошла серия антисемитских акций

В Хасавюрте местные жители вечером 28 октября устроили акцию у отеля „Фламинго“ — это произошло после того, как в сети распространились сообщения о том, что в него якобы поселились израильские беженцы.

Слухи о том, что гостиница „полна евреями“, появились, в частности, в телеграм-канале „Утро Дагестан“, который был запущен бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Днем, как сообщает телеграм-канал „ЧП Дагестан“, распространилось видео, на котором рядом с гостиницей идет „лицо, внешне схожее с гражданином Израиля“. Через несколько часов после этого у „Фламинго“ собралась группа людей, которая потребовала от постояльцев подойти к окнам, а после их отказа здание начали забрасывать камнями. Судя по опубликованным видео, у гостиницы находились десятки человек.

Как пишет „Кавказский узел“, приехавшие на место полицейские разрешили нескольким участникам акции зайти в гостиницу, чтобы убедиться, что граждан Израиля там нет. После этого толпа разошлась. Телеграм-канал „ЧП Кавказ“ написал, что после схода у отеля повесили объявление о том, что вход израильтянам туда запрещен.

Кроме того, вечером 28 октября прошел стихийный антиизраильский митинг на площади Ленина в Махачкале, видео оттуда также опубликовал канал „ЧП Дагестан“. О каких-либо инцидентах в его ходе не сообщалось.

Несогласованный антиизраильский митинг 28 октября также прошел в Черкесске, столице Карачаево-Черкесии. По данным паблика „ЧП Кавказ“, в акции приняли участие около двухсот человек. Собравшиеся потребовали „не допустить израильских беженцев“ в регион и выселить оттуда этнических евреев. Представитель властей, вышедший общаться с участниками акции, заявил об отсутствии оснований для выселения.

В Нальчике утром 29 октября неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр. На его территорию забросили горящие покрышки, а на стене написали „смерть яхудам“.