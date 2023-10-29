Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу

„Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится“, — сказал глава „Нафтогаза“.

Чернышов отметил, что разрывать соглашение досрочно Украина не стала, так как страны Европы сейчас нуждаются в российском газе. Он заверил, что отказ от досрочного разрыва контракта не связан с опасением судебных исков от „Газпрома“.

„Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям“, — отметил Чернышов.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявлял, что Украина готовит свою газотранспортную систему к остановке транзита российского газа, пишет „Медуза“.

Контракт между „Нафтогазом“ и „Газпромом“ истекает 31 декабря 2024 года.

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