ВИДЕО Открытый чемпионат Латвии: клуб „Пантер“ одержал третью победу подряд, обыграв литовский клуб

Игра началась по похожему сценарию субботней игры и таллиннский клуб снова выигрывал после первого периода со счетом 2:0. На 16-й минуте Даниил Фурса вывел „Пантер“ вперед, а спустя 30 секунд Кинебути удвоил преимущество гостей. Победную точку поставил Савелий Новиков, отправив шайбу в пустые ворота.