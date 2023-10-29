29.10.2023, 11:23
ВИДЕО Открытый чемпионат Латвии: клуб „Пантер“ одержал третью победу подряд, обыграв литовский клуб
В рамках Открытого чемпионата Латвии (Балтийская лига) по хоккею таллиннский клуб „Пантер“ во второй день подряд обыграл литовский клуб „Энергию“ (3:0).
Игра началась по похожему сценарию субботней игры и таллиннский клуб снова выигрывал после первого периода со счетом 2:0. На 16-й минуте Даниил Фурса вывел „Пантер“ вперед, а спустя 30 секунд Кинебути удвоил преимущество гостей. Победную точку поставил Савелий Новиков, отправив шайбу в пустые ворота.