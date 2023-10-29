Израиль отозвал дипломатов из Турции после митинга и выступления Эрдогана в поддержку Газы

На митинге Эрдоган заявил, что Турция всегда приходит на помощь к тем, кто в ней нуждается, и сейчас в ней нуждается Газа, цитирует его агентство „Анадолу“. Он обвинил страны Запада в нежелании обращаться в войне к международному праву, что, по его мнению, свидетельствует об их лицемерии.

„Это потому, что проливающаяся сейчас кровь – кровь мусульман“, – цитирует его AFP. Эрдоган сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с вторжением крестоносцев и „противостоянием креста и полумесяца“ в Средневековье.

По его словам, те, кто проливал „крокодиловы слезы“ по мирным жителям, убитым в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за „гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа“, – пересказывает „Анадолу“.

Политик несколько раз повторил, что израильские власти оказались недовольны его словами, что захватившее власти в секторе Газа движение ХАМАС – не террористическая организация. Одновременно он обвинил в ситуации в секторе страны Запада, заявив, что Израиль выступает только исполнителем их воли.

„На фоне резких заявлений Турции я распорядился вернуть дипломатических представителей с целью провести переоценку израильско-турецких отношений“, — написал в соцсети X министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Отношения двух стран до того значительно улучшились в 2022 году, когда оба государства назначили друг к другу послов, высланных на фоне ещё одного обострения в секторе Газа.

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