Бывший вице-президент США вышел из президентской гонки

„Путешествуя по стране в течение последних шести месяцев, я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не мое время. Поэтому после долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию с сегодняшнего дня“, - приводит слова Пенса издание Politico.

Республиканец Пенс был вице-президентом в администрации бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. При этом Пенс выступил против попытки Трампа опротестовать результаты выборов в 2020 году, в которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Фаворит от республиканцев - Трамп

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии является Трамп. Пенс вступил в борьбу за пост президента в июне, став первым вице-президентом в современной истории США, который соперничает со своим бывшим руководителем, отмечает DW.

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