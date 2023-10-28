Эрдоган обратился к Западу: "Вы хотите войны креста и полумесяца?“

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на митинге в поддержку палестинцев, который прошел 28 октября в Стамбуле. Он назвал происходящее в секторе Газа „резней“ и обвинил в этом западные страны. Его слова приводят Daily Sabah и Anadolu.

Турецкие власти утверждают, что на „великом палестинском митинге“ в стамбульском аэропорту имени Ататюрка собралось 1,5 миллиона человек. „Турецкая служба Би-би-си“ оценила численность собравшихся в „сотни тысяч“.

„Главным виновником резни, разворачивающейся в Газе, является Запад“, — сказал Эрдоган, обращаясь к собравшимся. По мнению турецкого президента, Израиль ведет себя как „военный преступник“: „Конечно, каждая страна имеет право на самооборону. Но где же справедливость в этом случае?“.

Эрдоган заявил, что „те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям“, погибшим в войне в Украине, „сегодня спокойно наблюдают за гибелью тысяч невинных детей“. Он считает, что западные страны „мобилизовали своих политиков и свои СМИ, чтобы узаконить резню детей, женщин и невинных людей в Газе“.

„Мы против двойных стандартов и всего этого лицемерия“, — сказал президент Турции. Он добавил, что Израиль — „оккупант“ и „пешка“, которая „будет принесена в жертву, когда придет время“.

„Я задаю вопрос Западу: вы хотите новый Крестовый поход против полумесяца?“, — сказал Эрдоган. Президент Турции также приветствовал решение жителей Газы „не покидать свои дома перед лицом бомбардировок угнетателя“.

После выступления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал к переоценке дипломатических отношений с Турцией. Он также сообщил, что израильские дипломаты покинут Турцию и вернутся в Израиль.

„Учитывая заявления, которые делает Турция, я распорядился вернуть находящихся там дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией“, — написал он в соцсетях.

Эрдоган не в первый раз выступает с критикой Израиля и Запада в связи с палестино-израильским конфликтом. 25 октября, выступая на заседании фракции своей партии в парламенте, он осудил обстрелы сектора Газа со стороны ЦАХАЛ и объявил об отмене своей запланированной поездки в Израиль. Он также призвал к немедленному прекращению огня и заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией. „Это группа освободителей и моджахедов, которые ведут борьбу за защиту своих земель и соотечественников“, — говорил президент Турции.