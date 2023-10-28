ВИДЕО | В Египте произошло ДТП с участием 29 транспортных средств: 32 человека погибли, 62 пострадали

В аварии, которая произошла туманным утром и в результате которой столкнулись еще несколько автомобилей, пострадали еще как минимум 62 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения Египта.

Согласно информации в распоряжении египетских СМИ, направляющийся по пустынной дороге в Каир автобус врезался в стоящий автомобиль, после чего несколько других автомобилей врезались в автобус. Некоторые участвовавшие в ДТП машины загорелись.

Государственная газета Al Ahram сообщила, что в целом в аварию, произошедшую в 160 километрах к северу от Каира, попали 29 транспортных средств.

В регионе уже несколько дней действует предупреждение о густом тумане.

Ежегодно в ДТП в Египте гибнут тысячи людей. Аварии в основном связаны с несоответствующей скоростью движения, плохим состоянием дорог и несоблюдением правил дорожного движения.