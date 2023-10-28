Писал ли Бунин: „Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России“?

Цитата, которую приписывают Бунину, обычно приводится в следующем виде: „Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно“. Эту фразу, иногда сокращённую до первого предложения, можно встретить во многих соцсетях: например, в соцсети X (бывший Twitter) её упоминал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Цитата также встречается в LiveJournal, на сайте „Проза.ру“, в книге писателя Николая Углова „Тьма над Россией“ и в инстаграме блогера Ники Белоцерковской.

Чаще всего в блогах указывают, что фраза про „пьяное кровавое быдло“ — это отрывок из „Окаянных дней“, дневниковых записок Бунина о послереволюционной Москве 1918 года и об Одессе 1919 года. В этом тексте и правда есть немало резких слов: „Какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышиные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие“. Или другая цитата: „Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически, я устал от этой скотской толпы до изнеможения“.

Однако фразы про „пьяное кровавое быдло“ в „Окаянных днях“ нет. Нет её ни в других известных дневниковых записях Бунина, ни в заметках и выступлениях разных лет, ни в переписке писателя. Также не удалось найти эту цитату ни в национальном корпусе русского языка, ни в каталоге Российской государственной библиотеки.