ФОТО | „Флора“ совершила камбэк в игре с „Пайде“, а „Левадия“ проиграла в голевой перестрелке с „Калью“

„Пайде“, игравшая на выезде, вышла вперед уже на 10-й минуте благодаря голу Бубакара Тамбеду, который был забит в результате быстрой атаки.

„Флора“ смогла сравнять счет на 65-й минуте, благодаря дольному удару Константина Васильева.

Васильев также сыграл важную роль в победном голе „Флоры“, подав на 80-й минуте угловой, после которого Марк Андерс Лепик головой переправил мяч в ворота.

У „Пайде“ был отличный шанс сравнять счет на последних секундах основного времени, когда Андре Фролов нанес удар с близкого расстояния, но хозяев поля выручил Эверт Грюнвальд.

„Если ты хочешь победить „Флору“, ты должен реализовывать свои моменты. Мы были в этом недостаточно хороши. „Флора“ лучше использовала свои шансы. Ты можешь быть лучше на первых 70 метрах, но всё решится на последних 30. Мы должны были добиться лучшего результата, но не сделали этого. Нам нужно продолжать работать“, — сказал для ERR главный тренер „Пайде“ Иван Стойкович.

Главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн, конечно, остался доволен победой, хотя и признал, что она далась слишком тяжело. „Мы смогли победить сегодня, используя стандарты, над которыми работали несколько дней. В решающие моменты все сработало“.

„Левадия“ проиграла „Калью“

„Левадия“ в напряженной игре проиграла „Нымме Калью“ со счетом 3:4. „Левадия“ выигрывала со счетом 1:0 и 2:1, но „Калью“ забил два гола всего за три минуты в середине второго тайма и вышел вперед со счетом 3:2. На 80-й минуте Жуан Педро реализовал пенальти и сравнял счет, но через четыре минуты вышедший на замену Зайен Джонс принес“Калью“ победу.

Турнирная таблица:

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