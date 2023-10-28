В Иране умерла 16-летняя девушка, задержанная за отсутствие хиджаба

Задержание произошло в начале октября. Как сообщала иранско-курдская правозащитная организация Hengaw, полицейские фактически напали на Гераванд, она получила серьезные травмы и в результате впала в кому. По словам источника правозащитников, в больнице девушку охраняли сотрудники службы безопасности Ирана. К ней не пускали посетителей, в том числе членов семьи. Кроме того, силовики задержали журналистку, которая приехала в больницу для съемки репортажа.

Власти Ирана отрицали обвинения в полицейском насилии и утверждали, что Гераванд упала в обморок.

Иранское государственное агентство IRNA показало запись с камеры видеонаблюдения на станции, где произошел инцидент. На нем видно, как Гераванд с двумя подругами заходит в поезд, после чего ее почти сразу выносят без сознания на платформу. Кадров, на которых зафиксировано происходящее в поезде, нет.