Волонтеры с июня ищут потерявшуюся собаку Надин. Помогите в распространении важной информации!

Собака Надин убежала с передержки в конце июня. Она до сих пор находится в бегах, несмотря на все усилия волонтеров.



„У этой собаки нет хозяина, - рассказывают волонтеры. - Она находилась на передержке ввиду того, что она очень пугливая. К сожалению, была допущена ошибка и собака убежала“.



Уже больше месяца, по словам волонтеров, Надин окопалась (выбрала себе район/место/лежбище) в районе Хааберсти/Ыйсмяэ, Аастангу. В связи с этим требуется информационная поддержка, чтобы донести до людей, что волонтеры делают все возможное для того, чтобы спасти ее с улицы, и действовать самостоятельно сердобольным местным жителям не стоит.



Волонтеры подкармливают неуловимую Надин в определенных местых, чтобы приучить собаку к мысли, что там безопасно, спокойно и всегда ждет вкусная еда. Там же установлены ловушки с камерами видеонаблюдения и датчиками движения.



Волонтеры просят людей не мешать в поисках Надин. Ее не стоит подкармливать, а тем более пытаться преследовать.



„У нас уже был налажен ее прикорм и был план ее отлова в другом районе города (Põhja -Tallinn), где она бегала прямо недалеко от городского приюта Paljasaare, - комментирует волонтер Ольга. - Но как только люди стали за ней бегать, пытаясь самостоятельно ее поймать, она тут же сорвалась с прикормленного места, убежала и пропала на 3 недели. Лишь спустя 20 дней, в течение которых о ней не было почти никакой точной информации, она появилась вновь и осела в районе Haabersti и Aаstangu“.