Израиль расширил наземную операцию в секторе Газа: главное за минувшие сутки

„Войска все еще находятся в поле и продолжают войну. Мы работаем над достижением целей, которые поставили перед собой и которые определены для нас: уничтожение ХАМАС, безопасность границ и усилия по возвращению похищенных. Все это вместе является определяющим при оценке ситуации и принятии решений генштабом и штабов соответствующих родов войск“, — заявил Даниэль Хагари.

Также ЦАХАЛ продолжает массированные атаки с воздуха и моря.

Хагари подтвердил, что вечером пятницы силы ЦАХАЛ вошли на территорию северной части сектора Газа и расширили наземную операцию с участием пехоты, бронетанковых, инженерных и артиллерийских частей, действующих при мощной огневой поддержке.

По его словам, в Газе Армия обороны Израиля проходит этапы настоящей войны.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге в субботу кратко суммировал оперативную обстановку на фронтах.

Власти Израиля уверяют, что судьба заложников — их приоритет, и при принятии оперативных решений они прежде всего учитывают вопрос их безопасности.

Они потребовали срочной встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Израиля, чтобы обсудить безопасность похищенных израильтян.

Свою озабоченность в связи с наращиванием израильской военной операции в Газе выразили родственники заложников, находящихся в плену у ХАМАС.

По информации независимых групп, занимающихся мониторингом интернета, это самое серьезное отключение связи в Газе с начала войны и вызывает опасения, поскольку палестинское гражданское население фактически лишено возможности общаться с внешним миром в условиях эскалации боевых действий.

Связь с сектором Газа с пятницы отсутствует. Корреспондент Би-би-си Рушди Абуалуф, находящийся на юге сектора, назвал ситуацию в секторе „полным хаосом“.

Как сообщили израильские власти, часть войск вошла в сектор Газа в пятницу и все еще находится там. Израильская армия отчиталась об убийстве боевиков ХАМАС и уничтожении части подземных туннелей радикальной организации.

Сотни жилых домов и гражданских зданий в секторе Газа полностью разрушены и тысячи пострадали в результате ночных авиаударов израильской авиации, заявили в субботу в Службе гражданской обороны сектора (контролируется ХАМАС).

Эксперты призывают не спешить с формулировками. Но, по их словам, мы точно наблюдаем весьма масштабный наземный рейд, который может стать начальным этапом большой операции.

Можно ли считать, что полномасштабная наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа началась?

Также, судя по всему, спецслужбы проводят свою операцию по обнаружению особо значимых целей, и отдельно — по установлению местоположения заложников.

Армия обороны Израиля открыто не говорит о своих планах на ближайшие сутки, но, судя по косвенным признакам, отвода войск из северной части сектора Газа не планируется.

Чего ожидать в ближайшее время

ЦАХАЛ также заявляет, что в ночь на субботу израильская авиация нанесла серьезный ущерб сети подземных тоннелей ХАМАС. Разрушены по меньшей мере 150 помещений военного и другого назначения.

Также сообщается о гибели командира военно-морской бригады Газы и командиров нескольких отделений тактического звена ХАМАС. Их имена пока не называются.

„Абу Ракаба отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и оборону ХАМАС. Он принимал участие в планировании массовых убийств 7 октября, командовал террористами, проникавшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ“, — заявило военное командование Израиля.

Минувшей ночью израильскими силами был убит командующий ВВС ХАМАС Асем Абу Ракабе, которого Израиль считает одним из ключевых фигур в организации кровавого нападения 7 октября.

По словам очевидцев, на улицах и дорогах севера Газы образовались широкие кратеры от взрывов.

Прошедшей ночью от авиаударов пострадали также южные территории сектора Газа, в частности, Рафах, куда эвакуировались сотни тысяч жителей север после начала войны.

На кадрах из Рафаха, сделанных утром в субботу, видно, как люди разбирают завалы и стоят в очередях за водой.

В субботу Израиль пропустит в сектор Газа грузы продовольствия, воды и медикаментов, а ЦАХАЛ между тем продолжит раскрывать миру информацию о том, как ХАМАС эксплуатирует и использует гражданское население Газы в своих целях, сказал он.

Накануне на фоне массированных бомбардировок в секторе Газа произошли повсеместные отключения телефонной связи и интернета, что практически полностью отрезало 2,2 млн жителей от внешнего мира.

В связи с этим последних данных о погибших с палестинской стороны нет, связь с медиками потеряна. Гуманитарные организации бьют тревогу, по их мнению, отсутствие связи может стать прикрытием для нарушений прав человека.

Международный Красный Полумесяц заявляет, что потерял контакт со своими бригадами в секторе Газа.

„Мы очень озабочены тем, могут ли наши представители продолжать оказывать скорую медицинскую помощь, особенно с учетом того, что при отсутствии связи люди не могут воспользоваться номером экстренного вызова ’101’“, — говорят в организации.

Корреспонденты Би-би-си также подтверждают, что не могут связаться со своими контактами в секторе ни по мобильной связи, ни по стационарной, ни через WhatsApp.

Ситуация на других границах Израиля

На северном фронте (на границе с Ливаном) в пятницу вечером ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру „Хезболлы“ в ответ на огонь в сторону государства Израиль, заявил в субботу представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

На Западном берегу реки Иордан израильская армия находится в состоянии высокой готовности, хотя в этом секторе последние сутки прошли относительно спокойно.

„Что касается тыла, я призываю общественность продолжать следовать инструкциям Командования тыла, которые обновляются: как себя вести, что делать для спасения жизней, как использовать защищенные пространства. Жизненно важно следить за нашими инструкциями, а также ха инструкциями органов власти. В субботу вечером мы снова обновим их, чтобы общественность знала, что произойдет в воскресенье“, — сказал представитель ЦАХАЛ в завершение брифинга.

По данным Армии обороны Израиля, с начала войны против ХАМАС погибли 311 израильских военнослужащих.

Общее число потерь уже превышает потери во Второй ливанской войне 2006 года. Тогда погиб 121 военнослужащий.

Самые большие потери за всю свою историю израильская армия понесла в ходе войны Судного дня 1973 года — 2656 человек.

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