Посольство РФ в Финляндии приостановило рассмотрение заявлений на выход из гражданства

Посольство России в Хельсинки временно прекратило принимать документы на выход из российского гражданства, пишет Yle.

Как сообщает на своем сайте российская дипмиссия, „деятельность российских загранучреждений на участке оформления гражданства (прием/выход) временно приостановлена до принятия соответствующих подзаконных нормативных актов и приведения имеющихся в соответствие с новым Федеральным законом“.

В январе подобная ситуация произошла в посольстве РФ в Эстонии. Тогда российская дипмиссия ссылалась на действия эстонских властей. „Враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели, к сожалению, к сбоям в консульском обслуживании граждан.“

Новый Федеральный закон № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“ был принят 28 апреля 2023 года и вступил в силу 26 октября.

Загранучреждения РФ смогут, среди прочего, и дальше принимать заявления на гражданство для детей из смешанных браков. При этом новый закон отменяет требование о предоставлении согласия родителя-иностранца на прием в гражданство РФ.

Также теперь отменяется привязка к месту жительства при подаче заявления о приеме в российское гражданство либо выходе из него.

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