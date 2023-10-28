В Казахстане в результате взрыва метана на шахте погибли более 30 человек(1)
В Казахстане в результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде погибли, по предварительным данным, более 30 человек.
„На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остаются 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены“, — сообщила компания „АрселорМиттал Темиртау“, которой принадлежит шахта.
По состоянию на 16.00 по местному времени были обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются. Акимат Карагандинской области сообщает о госпитализации 17 шахтеров.
В пресс-службе „Арселор МитталТемиртау“ сообщили, что, по предварительным данным, на шахте произошел взрыв метана. „Предположительно в лаве произошел взрыв газометана“, — говорится в сообщении.
Неоднократные аварии на шахтах компании
АО „АрселорМиттал Темиртау“ входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП на объектах компании, сопровождавшиеся в том числе гибелью людей, случались неоднократно.
Так, 17 августа на шахте „Казахстанская“ загорелась конвейерная лента. В тот момент в шахте находились 227 человек, из которых 222 были эвакуированы, 13 человек пострадали и пятеро погибли. Пожар в шахте „Казахстанской“ до сих пор не потушен. 27 августа пожар произошел на шахте „Саранская“, тогда пострадавших не было.
Власти Казахстана примут меры против компании
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда заявлял, что „продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке“.
В субботу, 28 октября, сразу после появления информации об аварии, Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией АО „АрселорМиттал Темиртау“.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в свою очередь заявил, что не видит перспектив дальнейшей деятельности индийского бизнесмена, председателя правления ArcelorMittal Лакшми Миттала в Казахстане, так как из года в год вложение в поддержание производства на предприятии снижаются, а аварии, в которых гибнут работники, продолжаются.