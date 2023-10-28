Четыре загадочных китайца: все, что мы знаем о владельцах корабля, который, вероятно, повредил Balticconnector

Власти Финляндии подозревают, что именно NewNew Polar Bear связан с повреждением газопровода Balticconnector. На это указывает тот факт, что судно пересекло место, рядом с которым находился газопровод, как раз в момент взрыва. Появившиеся же за последнюю неделю фотографии свидетельствуют, что судно потеряло якорь, об обнаружении которого недавно сообщили финские власти.

Поднятый со дна моря многотонный металлический якорь поврежден, а взрыв газопровода был такой силы, что, вероятно, это не могло остаться незамеченным на судне, которое шло под флагом Гонконга. Тем более, что якорь протащился по морскому дну на протяжении нескольких километров и успел оборвать кабель связи между Швецией и Эстонией.

Однако в ответ на запросы журналистов представители NewNew Shipping сообщили, что в ту ночь все было спокойно и ничего странного экипаж не заметил.

Как же такое возможно?