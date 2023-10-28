Владимир Зеленский представит план прекращения войны во время третьего раунда мирных переговоров на Мальте(66)
На Мальте открывается третий раунд мирных переговоров, инициированных Украиной. В двухдневном саммите примут участие представители более 50 стран — советники по нацбезопасности и политике, а также сотрудники международных организаций, пишет BBC.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время встреч за закрытыми дверями представит свой план прекращения войны, состоящий из десяти пунктов. Мирный план призывает Россию вывести все войска из Украины, в том числе с территории Крыма, который был аннексирован в 2014 году.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что встреча подает мощный сигнал о сохранении единства вокруг Украины. По его словам, обсуждения на встрече будут касаться пяти главных тем — продовольственной безопасности, энергетической безопасности, ядерной безопасности, гуманитарных вопросов и восстановлении территориальной целостности Украины.
Среди участников форума — страны ЕС, США, Великобритания, Турция, выступавшая в качестве посредника между Россией и Украиной, а также члены БРИКС, в который входит Россия — Южная Африка, Бразилия и Индия.В мероприятии не будут участвовать представители России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала переговоры „откровенно антироссийским событием“.
Организаторы саммита надеются на принятие совместного итогового заявления. Аналогичные встречи, прошедшие в Саудовской Аравии и Дании ранее в этом году, завершились без итогового заявления.