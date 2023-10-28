Почему Катар оказался в центре переговоров об освобождении заложников ХАМАС?

Почему так произошло? Как рассказывает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, причина весьма проста: Катар играет уникальную роль главного посредника между Израилем и его заклятым врагом, группировкой ХАМАС.

И президент Джо Байден, и премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже поблагодарили Катар и его правителя за ту роль, которую они сыграли в освобождении четырех заложников. В четверг благодарность принес и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Катар уверен, что время, терпение и сила убеждения позволят ему в ближайшие дни добиться освобождения десятков заложников, хотя вторжение израильской армии в Газу может осложнить этот процесс.

При этом, как говорят катарские чиновники, речь скорее всего идет об освобождении заложников с двойным гражданством или вовсе не являющихся гражданами Израиля.

Ожидается, что ХАМАС будет и дальше удерживать похищенных израильских военнослужащих в надежде обменять их на палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля.

Для Катара роль посредника тоже связана с серьезным риском.

По мере того, как появляются подробности чудовищного нападения ХАМАС на Израиль, начинают раздаваться вопросы, почему этот важный союзник Запада, на территории которого располагается американская военная база, предоставил кров политическому крылу ХАМАС. Эта организация признана террористической в США, Великобритании и многих других странах.

Если усилия Катара по освобождению новых заложников не дадут ожидаемых результатов, Запад может поменять свое отношение к этой стране и начнет оказывать на нее давление с целью закрыть представительство ХАМАС.

Между тем, сказать, что переговоры об освобождении заложников — дело тонкое, — это ничего не сказать.

Израиль все еще не может прийти в себя после чудовищного нападения боевиков ХАМАС и других группировок утром 7 октября, когда они прорвались через пограничный забор и убили более 1400 человек.