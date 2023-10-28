Управа столичного района Ласнамяэ приглашает жителей на вечера танцев под музыку 70–80-х годов

„В октябре состоялся первый танцевальный вечер осеннего сезона, на котором люди могли познакомиться друг с другом, пообщаться и потанцевать. Я приглашаю всех старых и новых участников на танцевальный вечер, чтобы провести его с удовольствием“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Танцевальные вечера проходят в центре культуры „Линдакиви“ (Я. Коорти, 22). Танцевальные вечера начинаются в 18 часов и завершаются в 21 час. Мероприятия пройдут 4 ноября и 2 декабря. Танцевальное настроение задают ведущий и диджей.

На танцевальных вечерах в центре культуры „Линдакиви“ можно потанцевать под популярные танцевальные хиты 70–80-х годов. На мероприятие приглашаются желающие любого возраста.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .