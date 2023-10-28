ЦАХАЛ объявил о "расширении“ сухопутной операции в секторе Газа. Там пропал интернет, обстрелы усиливаются(53)
Наземные подразделения Армии обороны Израиля „расширяют“ свою операцию в секторе Газа. Об этом вечером 27 октября заявил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, пишет Meduza. В свою очередь, как пишет BBC, израильские военные сообщили New York Times, что в сектор Газа вошли войска и танки.
„В продолжение наступательной активности, которую мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют деятельность на земле“, — сказал представитель Армии обороны Израиля. Он не уточнил, в чем именно будет заключаться „расширение“ операции.
Хагари также отметил, что в последние часы Израиль „значительно усилил“ интенсивность ударов по сектору, добавив, что атаки производились с воздуха, с суши и с моря. Он сказал, что ВВС страны широко атакуют подземные цели.
Представитель ЦАХАЛ призвал жителей города Газа, который находится в северной части сектора, покинуть свои дома и переместиться на юг анклава.
Движение ХАМАС, в свою очередь, заявило, что Израиль начал атаку „с суши, с моря и с воздуха“. В ХАМАС также сообщили агентству AFP, что в секторе Газа „по большей части“ пропал интернет. Перебои с интернетом подтвердили в независимой организации NetBlocks, которая занимается мониторингом доступа в сеть по всему миру.
В палестинском Красном полумесяце рассказали, что из-за отсутствия интернета потеряли связь с оперативным штабом и со всеми бригадами, работающими в Газе. Там подчеркнули, что сбои затронули в том числе и центральный номер экстренной помощи „101“, что затрудняет выезд медиков к раненым. В Красном полумесяце призвали международное сообщество оказать давление на власти Израиля, чтобы они обеспечили защиту мирным жителям и медицинским бригадам.
Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что решение о „расширении“ наземной операции Израиль принял после того, как переговоры об освобождении заложников ХАМАС зашли в тупик.
После начала войны между Израилем и ХАМАС израильские военные уже совершали наземные рейды в сектор Газа, в том числе с участием танков. Они продолжались по несколько часов, после чего военные возвращались на территорию Израиля.
Газета New York Times пообщалась с представителем Армии обороны Израиля, который подтвердил, что часть войск вошла в сектор Газа, но отказался сообщить, является ли происходящее началом наземного вторжения, пишет BBC.
„Наши войска и танки находятся в секторе Газа. Они стреляют и действуют“, – заявил генерал-майор Нир Динар, добавив, что „войска и танки были в Газе и вчера“, имея в виду рейды, которые ЦАХАЛ проводит последние два дня в анклаве.
Ранее журналисты Би-би-си спросили представителя израильского правительства Эйлона Леви, началась ли операция в Газе. „Израиль расширил наземную операцию в секторе Газа, но я не собираюсь комментировать оперативные вопросы“, – сказал он.