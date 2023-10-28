ЦАХАЛ объявил о "расширении“ сухопутной операции в секторе Газа. Там пропал интернет, обстрелы усиливаются

„В продолжение наступательной активности, которую мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют деятельность на земле“, — сказал представитель Армии обороны Израиля. Он не уточнил, в чем именно будет заключаться „расширение“ операции.

Хагари также отметил, что в последние часы Израиль „значительно усилил“ интенсивность ударов по сектору, добавив, что атаки производились с воздуха, с суши и с моря. Он сказал, что ВВС страны широко атакуют подземные цели.

Представитель ЦАХАЛ призвал жителей города Газа, который находится в северной части сектора, покинуть свои дома и переместиться на юг анклава.

Движение ХАМАС, в свою очередь, заявило, что Израиль начал атаку „с суши, с моря и с воздуха“. В ХАМАС также сообщили агентству AFP, что в секторе Газа „по большей части“ пропал интернет. Перебои с интернетом подтвердили в независимой организации NetBlocks, которая занимается мониторингом доступа в сеть по всему миру.

В палестинском Красном полумесяце рассказали, что из-за отсутствия интернета потеряли связь с оперативным штабом и со всеми бригадами, работающими в Газе. Там подчеркнули, что сбои затронули в том числе и центральный номер экстренной помощи „101“, что затрудняет выезд медиков к раненым. В Красном полумесяце призвали международное сообщество оказать давление на власти Израиля, чтобы они обеспечили защиту мирным жителям и медицинским бригадам.

Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что решение о „расширении“ наземной операции Израиль принял после того, как переговоры об освобождении заложников ХАМАС зашли в тупик.

После начала войны между Израилем и ХАМАС израильские военные уже совершали наземные рейды в сектор Газа, в том числе с участием танков. Они продолжались по несколько часов, после чего военные возвращались на территорию Израиля.