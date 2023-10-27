Вступил в силу закон о лишении приобретенного гражданства РФ за военные „фейки“(22)
Теперь российское приобретенное гражданство могут аннулировать за так называемую „дискредитацию“ армии, а критики указывают на то, что закон не соответствует российской Конституции, пишет rus.err.ee.
Новый закон предусматривает лишение приобретенного гражданства России за ряд преступлений - по версии действующего режима.
Например, гражданина не по рождению отныне можно лишить гражданства за так называемые „фейки“ об армии и ее дискредитацию, за уклонение от воинской или альтернативной службы, за дезертирство. Поводом также могут стать непредставление отчета о деятельности иностранного агента, надругательство над флагом России, призывы к санкциям против нее, неоднократное нарушение порядка организации собраний митингов или шествий. Самое широкое толкование имеют статьи Уголовного кодекса о госизмене, шпионаже, экстремизме и возбуждении ненависти, либо вражды -осужденным по этим статьям также грозит лишение гражданства.
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