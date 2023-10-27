Из природного парка Элиствере сбежала привезенная из Риги волчица

В природном парке Элиствере, расположенном на границе Тартуского и Йыгеваского уездов, уже три года живет волк по имени Корониус, для которого и привезли 25 октября из Риги подругу.

Как рассказал сотрудник Йыгеваского отделения Центра управления государственными лесами (RMK) Андри Плато, новую жилицу поселили в собственный вольер, ночь и следующее утро прошли вроде спокойно, волчица и Корониус через ограждение знакомились друг с другом.

„Не было никаких признаков того, что волчица вынашивает планы побега. Но после обеда работники парка обнаружили, что угловая панель вольера, которая до этого хорошо выполняла свою функцию, сдвинута и животное нашло способ протиснуться наружу“, - пояснил Плато.

Представитель RMK добавил, что окрестные жители о ситуации извещены, их попросили при появлении волка сразу дать об этом знать.

„Мы имеем дело с волком, родившимся и выросшим в зоопарке, у которого нет опыта самостоятельного выживания в природе. Мы пообщались и с местными охотниками, которые на выходных придут к нам на помощь и прочешут лес. Если мы узнаем, в каких краях наша беглянка обитает, то сможем с помощью подкорма ее заманить и поймать. Очень надеемся, что невеста Корониуса вернется живой и здоровой в парк“, - добавил Плато.

Если кто-то поблизости от парка заметил волка или оставленные им следы, то об этом следует сообщить по телефону 676 7030 или 5346 5030 (Природный парк Элиствере), можно набрать также номер государственной инфолинии 1247.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.