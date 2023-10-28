„Пауль Керес. Король“. Delfi Meedia представит на кинофестивале PÖFF фильм о величайшем эстонском шахматисте

„История шахмат знает нескольких чемпионов мира и одного гения, которым был Пауль Керес. Если бы Пауль Керес и его семья переехали на Запад в 1944 году, было бы к 1975 году одним чемпионом мира больше? В фильме мы пытаемся найти ответ на этот вопрос“, — говорит Тоомас Лепп, продюсер и режиссер фильма.

„Чтобы узнать больше о Пауле Кересе, мы отправились в Нью-Йорк, к одному из самых известных шахматных историков и гроссмейстеров Энди Солтису, и в Амстердам — к Генне Сосонко, гроссмейстеру, бежавшему в свое время из Советского Союза. Перед нашей камерой предстали сын гения Пеэтер, его внук — известный адвокат Пауль Керес и племянница Сирье Кеэваллик.

Главный вопрос в фильме, который возникает у многих историков, — был ли Керес вынужден проиграть любимцу Сталина Михаилу Ботвиннику. „Указание было дано, было ясно, что Ботвинник не должен мне проиграть“, — признавался сам Керес. В 1940-е годы судьбу Кереса решали власти как ЭССР, так и Советского Союза. Благодаря своему таланту он выжил. И жил в роскоши.

В сотрудничестве с Ээро Эпнером и Райнером Сарнетом мы можем увидеть советскую историю через призму актеров. В фильме участвуют чемпионы мира Рауль Ребане, Йозеп Гренц, Мэрике Рытова. Также вы увидите много исторических кадров“, — добавил режиссер.

По мнению Урмо Соонвальда, главного редактора Delfi и Eesti Päevaleht, Пауль Керес — величайший эстонец всех времен, чья судьба, достоинство и особые жизненные хитросплетения никогда не будут забыты. „Он перенес невероятные страдания, но выдержал эмоциональные удары со стороны различных режимов. Он остается королем шахматного мира, хотя и не был коронован. Мы пытаемся ответить на самый животрепещущий вопрос в жизни Кереса: почему он не стал чемпионом мира? Кажется, все ясно. Сталин и НКВД запретили. Но... есть и те, кто не верит в это до конца, как будто фактов и признания Кереса для этого недостаточно“, — отметил Соонвальд.