Если закроют учебные мастерские в Нарве, студентам придется ездить в другие города Ида-Вирумаа

Речь идет не о закрытии учебных программ, а именно о том, что здание с этими мастерскими перестанет работать. Студентам придется ездить на практику в Силламяэ или Йыхви, в зависимости от того, где находятся аналогичные мастерские по их специальности. На Раудтее, 3 в Нарве сейчас расположены мастерские авто- и швейного дела, металлообработки и другие.

Окончательного решения нет. Руководство учебного заведения только анализирует ситуацию. Помещение мастерских требует ремонта, а также само оборудование профтеха нуждается в обновлении. Но инвестировать в это министерство образования, по словам Мати Лукаса, директора Ида-Вируского Центра профессионального образования, не имеет возможности.

Разговоры о том, что есть вероятность закрытия мастерских в Нарве идут давно, но при прежнем директоре к ним привыкли, вопрос долго не решался, но сейчас преподаватели начали волноваться, так как считают, что вероятность их закрытия высока.

„Рано говорить, как именно мы поступим, но нам надо искать решение самим, министерство с этим не поможет“, – сказал Лукас.

У центра профессионального образования есть автобус, который может возить студентов. Сейчас из Нарвы он выезжает в 7:30 и в 16:30, а обратно из Силламяэ выезжает в 15:30 и в 20:20 Есть также автобус, который соединяет Силламяэ и Кохтла-Ярве. Если у студентов в день будет только две пары, например, то им придется ждать или использовать междугородние автобусы. Бесплатных автобусов, курсирующих между Ида-Вирускими городами мало, а билет стоит от 3 евро. В дороге студентам надо будет проводить примерно полчаса, если не считать время проезда до остановки нужного автобуса – это дорога до Силламяэ, а до Йыхви – дольше.