Если закроют учебные мастерские в Нарве, студентам придется ездить в другие города Ида-Вирумаа(6)
Возможно, в следующем году в Нарве закроют учебные мастерские Ида-Вируского Центра профессионального образования на улице Раудтее, 3. Этот вопрос обсуждает руководство профцентра. Пока непонятно, откуда взять деньги на их реконструкцию.
Речь идет не о закрытии учебных программ, а именно о том, что здание с этими мастерскими перестанет работать. Студентам придется ездить на практику в Силламяэ или Йыхви, в зависимости от того, где находятся аналогичные мастерские по их специальности. На Раудтее, 3 в Нарве сейчас расположены мастерские авто- и швейного дела, металлообработки и другие.
Окончательного решения нет. Руководство учебного заведения только анализирует ситуацию. Помещение мастерских требует ремонта, а также само оборудование профтеха нуждается в обновлении. Но инвестировать в это министерство образования, по словам Мати Лукаса, директора Ида-Вируского Центра профессионального образования, не имеет возможности.
Разговоры о том, что есть вероятность закрытия мастерских в Нарве идут давно, но при прежнем директоре к ним привыкли, вопрос долго не решался, но сейчас преподаватели начали волноваться, так как считают, что вероятность их закрытия высока.
„Рано говорить, как именно мы поступим, но нам надо искать решение самим, министерство с этим не поможет“, – сказал Лукас.
У центра профессионального образования есть автобус, который может возить студентов. Сейчас из Нарвы он выезжает в 7:30 и в 16:30, а обратно из Силламяэ выезжает в 15:30 и в 20:20 Есть также автобус, который соединяет Силламяэ и Кохтла-Ярве. Если у студентов в день будет только две пары, например, то им придется ждать или использовать междугородние автобусы. Бесплатных автобусов, курсирующих между Ида-Вирускими городами мало, а билет стоит от 3 евро. В дороге студентам надо будет проводить примерно полчаса, если не считать время проезда до остановки нужного автобуса – это дорога до Силламяэ, а до Йыхви – дольше.
В министерстве образования вопрос именно о закрытии мастерских не прокомментировали, но ответили, что в настоящее время анализируются возможности улучшения качества преподавания и условий обучения, обсуждается, как можно расширить спектр дисциплин. „Панируется также увеличить долю преподавания на эстонском языке и улучшить систему поддержки студентов, школа, безусловно, продолжит обучение во всех трех местах: Нарве, Йыхви и Силламяэ“, – сообщили в министерстве образования и науки.
Напомним, что Ида-Вируский Центр профессионального образования – единственное государственное профессиональное учебное заведение, работающее в Ида-Вирумаа. У него есть учебные корпуса в Йыхви, Силламяэ и Нарве. Это второе по величине профессиональное учебное заведение в Эстонии.
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