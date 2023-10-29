RUSDELFI В УКРАИНЕ | Изобретатель-самоучка из Одессы производит антидроновое оружие и бесплатно передает его защитникам Украины

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Они сбивают квадрокоптеры?

Нет, это очень распространенное заблуждение. Они не сбивают квадрокоптеры, а мешают ими управлять - создают помехи между оператором коптера и самим коптером.

Получается, дрон становится неуправляемым?

Чаще всего становится неуправляемым, потому что приемник дрона глушится. Это как встречный свет фар машин на дороге. Все знают, что происходит, если в темноте на дороге выскакивает навстречу другой автомобиль с фарами: дорогу не видно, только фары встречной машины. С дроном происходит то же самое. Я „включаю фары“, и он перестает слышать команды оператора.