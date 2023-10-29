За рубежом
29.10.2023, 11:43

RUSDELFI В УКРАИНЕ | Изобретатель-самоучка из Одессы производит антидроновое оружие и бесплатно передает его защитникам Украины

 
Конструктор из Одессы Альберт Вирнин разработал и производит антидроновые ружья
Конструктор из Одессы Альберт Вирнин разработал и производит антидроновые ружья
ФОТО: Erakogu

Конструктор из Одессы Альберт Вирнин разработал и производит антидроновые ружья и устройства с купольной защитой, которые создают щит для блокировки вражеских дронов. Устройства изобретатель бесплатно передает украинским защитникам.

Окопные РЭБы (устройства радиоэлектронной борьбы - прим.), они же „окопники“, создают вокруг себя купол, который мешает работе вражеского дрона.

Какие устройства вы производите?

Я произвожу устройства радиоэлектронной борьбы для противодействия маленьким летающим дронам - мультикоптерам, квадрокоптерам, которые используются для нападения или разведки. 

Они сбивают квадрокоптеры?

Нет, это очень распространенное заблуждение. Они не сбивают квадрокоптеры, а мешают ими управлять - создают помехи между оператором коптера и самим коптером.

Получается, дрон становится неуправляемым?

Чаще всего становится неуправляемым, потому что приемник дрона глушится. Это как встречный свет фар машин на дороге. Все знают, что происходит, если в темноте на дороге выскакивает навстречу другой автомобиль с фарами: дорогу не видно, только фары встречной машины. С дроном происходит то же самое. Я „включаю фары“, и он перестает слышать команды оператора.

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