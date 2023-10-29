29.10.2023, 11:43
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Изобретатель-самоучка из Одессы производит антидроновое оружие и бесплатно передает его защитникам Украины
ФОТО: Erakogu
Конструктор из Одессы Альберт Вирнин разработал и производит антидроновые ружья и устройства с купольной защитой, которые создают щит для блокировки вражеских дронов. Устройства изобретатель бесплатно передает украинским защитникам.
Окопные РЭБы (устройства радиоэлектронной борьбы - прим.), они же „окопники“, создают вокруг себя купол, который мешает работе вражеского дрона.
Какие устройства вы производите?
Я произвожу устройства радиоэлектронной борьбы для противодействия маленьким летающим дронам - мультикоптерам, квадрокоптерам, которые используются для нападения или разведки.
Они сбивают квадрокоптеры?
Нет, это очень распространенное заблуждение. Они не сбивают квадрокоптеры, а мешают ими управлять - создают помехи между оператором коптера и самим коптером.