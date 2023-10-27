МНЕНИЕ | В затеянной реформе образования мало здравого смысла, но есть жажда реванша

Какие чувства должен испытывать человек, когда он начинает понимать, что его умения, способности и все усилия достичь важного результата перестают волновать окружающих? Как ощущает себя мужчина, вполне осознающий уровень собственного профессионализма, достигший зрелого возраста и имеющий силы реализоваться на практике, но все чаще замечающий, что общество готово отказаться от его услуг, потому что оно, это общество, вдруг решило сформировать для себя иные потребности?

Сегодня я откликаюсь на предложение Delfi и публикую свой текст здесь. Я не стал ничего убирать, лишь дополнил его некоторыми пояснениями, чтобы те, кто меня лично не знает, не сделали ошибочные выводы о моей персоне. Итак, это написано в порыве отчаяния. И в отсутствие надежд на благополучный исход. Ну, извините, что так мрачно, зато честно…

Следующий сюрприз не заставил себя ждать: парочка весьма мутных информационных порталов выставила у себя мой опус, не потрудившись уведомить меня об этом. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы связаться с редакторами данных ресурсов и потребовать убрать публикации. Мне совершенно нечего стесняться, но я не для них все это писал, хотя в данных изданиях все это выглядит именно так. Кстати, в названной выше сети я представлен под псевдонимом. Не буду объяснять, почему не называю свою настоящую фамилию: те, кто знает меня лично и читал мои тексты, опубликованные в эстонских СМИ под реальным именем, не станет меня подозревать в желании скрыть свои мысли. Поверьте, мои взгляды известны такому количеству народа, что даже глупо усматривать в моем решении иметь страницу под вымышленным именем попытку вести двойную жизнь.

На первые комментарии я еще отвечал, но в какой-то момент перестал это делать, потому что читатели, как это водится, стали активно выяснять отношения друг с другом, позабыв о содержании моего текста. Каждый нашел в моем сочинении какую-то мысль, которая его зацепила и дальше все зависело исключительно от фантазии комментатора. Это обычное явление, так происходит практически с любой общественно значимой публикацией.

Мне 57 лет, сорок из которых я посвятил педагогике. Не утруждайте себя подсчетами – я начал работать с детьми ровно за пять месяцев до того, как стал совершеннолетним, так сложилась моя жизнь. Из этих сорока лет можно вычеркнуть два года срочной военной службы, но не будь ее, я точно бы продолжал работать с детьми.

В момент обретения Эстонией независимости я не испытывал противоречивых чувств, хотя понимал, что русским жителям Эстонии придется привыкать к новой реальности. При первой же возможности вступил в гражданство ЭР и делал это абсолютно осознанно. Я понимал, что учитель в русской школе – это не просто миссия, это очень ответственно во всех смыслах.

Все языковые требования, которые Эстонская республика предъявляла к учителям, мною были выполнены. Когда в классах старшей школы мои предметы были переведены на эстонский язык преподавания, я не стал ломиться в эти ворота. Попытка сдать на С1 предпринята была, но не с целью получения права преподавать в гимназии, а для самопроверки, если угодно. До 60% не хватило каких-то пунктов, но сказать, что я сильно расстроился, было бы сильным преувеличением.

За эти четыре десятилетия в моей профессиональной жизни происходило всякое. Были удачи, свершения и взлеты. Были падения, срывы и разочарования. Мне есть, что вспомнить и чем гордиться. Есть то, о чем я не люблю вспоминать, а за что-то до сих пор стыдно. Но все эти сорок лет мне было безумно интересно, ведь профессия учителя настолько многогранная, вдохновляющая и непредсказуемая.